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36-летняя женщина погибла в аварии на трассе в НСО — ее автомобиль вылетел с дороги

ДТП произошло в Краснозерском районе

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Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа

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Сегодня утром, 19 августа, на Ордынской трассе в Новосибирской области перевернулся автомобиль Chevrolet. В результате погибла женщина-водитель.

— Около 06:45 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet, двигалась по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны города Карасука в направлении Новосибирска и на 255-м километре автодороги по неустановленной причине не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

На этой неделе на улице Большевистской в Новосибирске столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Хонда. Один из водителей погиб.

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