36-летняя женщина погибла в аварии на трассе в НСО — ее автомобиль вылетел с дороги
ДТП произошло в Краснозерском районе
Сегодня утром, 19 августа, на Ордынской трассе в Новосибирской области перевернулся автомобиль Chevrolet. В результате погибла женщина-водитель.
— Около 06:45 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet, двигалась по автодороге
Водитель получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.
На этой неделе на улице Большевистской в Новосибирске столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Хонда. Один из водителей погиб.