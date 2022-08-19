36-летняя женщина погибла в аварии на трассе в НСО — ее автомобиль вылетел с дороги

Сегодня утром, 19 августа, на Ордынской трассе в Новосибирской области перевернулся автомобиль Chevrolet. В результате погибла женщина-водитель.

— Около 06:45 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet, двигалась по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны города Карасука в направлении Новосибирска и на 255-м километре автодороги по неустановленной причине не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.