Жители Крыма сообщили о второй за день серии взрывов на полуострове
Очевидцы рассказывают о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское
Жители поселка городского типа Гвардейское в Симферопольском районе Крыма заметили клубы черного дыма над военной авиабазой, расположенной рядом. Как сообщает «Коммерсант», очевидцы рассказали, что ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.
— В «Плодоводе» (предприятие на территории Гвардейского. — Прим. ред.) слышны были взрывы, первый сильный в 06:33 утра, хлопки до 07:00. После первого взрыва — сирена, — написала местная жительница Анастасия Винник в группе «Гвардейское — столица наших сердец!» в соцсети «ВКонтакте».
По информации источника «Коммерсанта», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.
Сегодня утром в Джанкойском районе Крыма возле села Майского произошел пожар на территории подстанции, а также детонация боеприпасов на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Пострадали два человека.
Кроме того, взрывы в Крыму гремели и 9 августа. ЧП произошло на военном аэродроме Саки вблизи села Новофедоровка. В Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате взрывов пострадали 14 человек, повреждены больше 60 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело.