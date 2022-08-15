«Отъехал от колонки и потерял сознание»: водитель умер рядом с заправкой в Новосибирске
Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко
Утром 15 августа водитель Toyota RAV4 умер рядом АЗС в Кировском районе. Правоохранители выясняют причину смерти.
Инцидент произошел недалеко от заправки на улице Немировича-Данченко. Как сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водитель отъехал от колонки и ему стало плохо.
— Отъехал от колонки и потерял сознание. Прибывшая бригада констатировала смерть водителя, — говорится в посте сообщества
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
— На территории Кировского района обнаружен труп мужчины. Остальные обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.
В конце июля на территории Плющихинского жилмассива обнаружили тело мужчины. Оно лежало под окнами многоэтажки.