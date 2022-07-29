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Тело мужчины обнаружили под окнами многоэтажки на Плющихинском

Следователи устанавливают личность погибшего

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Тело нашли рано утром

Тело нашли рано утром

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Сегодня утром, 29 июля, в Новосибирске обнаружили тело погибшего мужчины. Инцидент произошел на улице Татьяны Снежиной, 51.

— В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками падения с высоты. На месте работают следственно-оперативная группа полиции, следователи Следственного комитета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Личность погибшего устанавливается.

В начале июля пожилая женщина выпала из окна дома в Дзержинском районе. Следователи начали проверку.

Октябрьский районвыпал из окнапогиб
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