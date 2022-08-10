Над левым берегом Новосибирска поднялся густой дым — в районе рынка «Левобережный» загорелся склад
Кровля здания при пожаре обрушилась
В Новосибирске 10 августа около 17:00 над Кировским районам Новосибирска поднялся столб дыма. Как сообщили в АСТ-54, загорелось здание №14/3 на улице Бетонной. В МЧС по Новосибирской области уточнили, что говорит административно-складское помещение.
— В 16:17 поступило сообщение, что горит кровля строения в Кировском районе по улице Бетонная. Здание административно-складское 2-х этажное. По оперативным данным самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 50 человек. Произошло обрушение кровли. Предварительная площадь пожара 150 кв.м. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать возгорание, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Информации о пострадавших нет.
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