Над левым берегом Новосибирска поднялся густой дым — в районе рынка «Левобережный» загорелся склад

— В 16:17 поступило сообщение, что горит кровля строения в Кировском районе по улице Бетонная. Здание административно-складское 2-х этажное. По оперативным данным самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 50 человек. Произошло обрушение кровли. Предварительная площадь пожара 150 кв.м. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать возгорание, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

