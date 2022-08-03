Тело погибшего мужчины нашли в Новосибирске в районе ОбьГЭС
На месте работали полицейские
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Сегодня вечером, 3 августа, в Новосибирске обнаружили труп мужчины в районе ОбьГЭС. На месте работала полиция.
Об обнаружении тела написал Telegram-канал «АСТ-54 Black». В нем сообщили, что труп находился рядом с домом на улице
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО обещали прокомментировать произошедшее позже.
В конце июля на территории Плющихинского жилмассива обнаружили тело мужчины. Оно лежало под окнами многоэтажки.