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«Возвращалась с пляжа»: возле станции Обское море тепловоз сбил 42-летнюю женщину

Сибирячка шла в колее по ходу движения поезда

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Инцидент произошел 29 июля

Инцидент произошел 29 июля

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В Новосибирске вечером 29 июля тепловоз насмерть сбил 42-летнюю женщину. Как уточнили в следственном управлении на транспорте, инцидент произошел на 30-м километре пикета № 7 недалеко от остановочной платформы Обское море.

— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личность пострадавшей. Ей оказалась 42-летняя жительница города Новосибирска, которая возвращалась с пляжа и двигалась к остановочной платформе электропоездов в колее железнодорожного пути, не реагируя на сигналы приближающегося локомотива, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. Женщина скончалась на месте.

Сейчас сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Транспортные полицейские напоминают, что переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам или настилам, тоннелям, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления, — напомнили полицейские.

На остановочной платформе Новогодней в Первомайском районе Новосибирска 21 июля около 8 утра электропоезд травмировал 14-летнюю девочку.

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