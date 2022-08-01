«Возвращалась с пляжа»: возле станции Обское море тепловоз сбил 42-летнюю женщину
Сибирячка шла в колее по ходу движения поезда
В Новосибирске вечером 29 июля тепловоз насмерть сбил 42-летнюю женщину. Как уточнили в следственном управлении на транспорте, инцидент произошел на
— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личность пострадавшей. Ей оказалась
Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. Женщина скончалась на месте.
Сейчас сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Транспортные полицейские напоминают, что переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам или настилам, тоннелям, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления, — напомнили полицейские.
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