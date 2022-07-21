СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 54.85
eur 55.83
Тема дняИзучаем симптомы «кентавра»
Все новости
Все новости

14-летняя девочка попала в реанимацию из-за столкновения с электропоездом на станции Новогодней

За ее жизнь сейчас борются врачи

1 592
Прокуратура проверяет обстоятельства несчастного случая

Прокуратура проверяет обстоятельства несчастного случая

Поделиться

21 июля около 8 утра на остановочной платформе Новогодней в Первомайском районе Новосибирска электропоезд травмировал 14-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в реанимацию, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

— Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законов в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте, — сообщили НГС в прокуратуре.

8 июля на станции Инской произошел несчастный случай: 14-летнего мальчика, который перебегал пути перед движущимся составом, сбил грузовой поезд.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. 4 июля поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи. Она тоже перебегала пути перед движущимся составом. Несколькими днями ранее в Бердске электричка насмерть сбила 18-летнего парня.

По теме

ребенок в реанимацииребенок пострадалэлектричка сбила человека
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2