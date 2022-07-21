14-летняя девочка попала в реанимацию из-за столкновения с электропоездом на станции Новогодней

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. 4 июля поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи. Она тоже перебегала пути перед движущимся составом. Несколькими днями ранее в Бердске электричка насмерть сбила 18-летнего парня.