14-летняя девочка попала в реанимацию из-за столкновения с электропоездом на станции Новогодней
За ее жизнь сейчас борются врачи
21 июля около 8 утра на остановочной платформе Новогодней в Первомайском районе Новосибирска электропоезд травмировал
— Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законов в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте, — сообщили НГС в прокуратуре.
8 июля на станции Инской произошел несчастный случай:
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. 4 июля поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи. Она тоже перебегала пути перед движущимся составом. Несколькими днями ранее в Бердске электричка насмерть сбила