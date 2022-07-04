Поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи
Погибшая перебегала пути перед движущимся составом
Днем 3 июля в Мошковском районе Новосибирска пассажирский поезд сбил женщину. От травм она скончалась в машине скорой.
Как сообщили в Восточном СК на транспорте, трагедия произошла утром на остановочной платформе 3375-й километр:
— Пожилая женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Адлер — Томск. Несмотря на предпринятые машинистом поезда меры по предотвращению наезда на человека, столкновения избежать не удалось, — рассказали следователи.
Следователи начали проверку происшествия.
Кроме того, в субботу в Бердске электричка насмерть сбила 18-летнего парня.
— Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, — напомнили следователи.
В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск-Главный — Новосибирск-Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.