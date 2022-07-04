Поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи

— Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, — напомнили следователи.



В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск-Главный — Новосибирск-Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.

