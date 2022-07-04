СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 53.77
eur 56.36
Тема дняЗадержание Любови Кузьменок
Все новости
Все новости

Поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи

Погибшая перебегала пути перед движущимся составом

2 044
Инцидент произошел на остановочной платформе 3375-й километр

Инцидент произошел на остановочной платформе 3375-й километр

Поделиться

Днем 3 июля в Мошковском районе Новосибирска пассажирский поезд сбил женщину. От травм она скончалась в машине скорой.

Как сообщили в Восточном СК на транспорте, трагедия произошла утром на остановочной платформе 3375-й километр:

— Пожилая женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Адлер — Томск. Несмотря на предпринятые машинистом поезда меры по предотвращению наезда на человека, столкновения избежать не удалось, — рассказали следователи.

Следователи начали проверку происшествия.

Кроме того, в субботу в Бердске электричка насмерть сбила 18-летнего парня.

— Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, — напомнили следователи.

В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск-Главный — Новосибирск-Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.

По теме

РЖДСКбезопасность
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2