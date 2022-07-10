Обстоятельства гибели
14-летнего мальчика от грузового поезда на станции Инской проверяют следователи
Мальчик скончался в больнице от полученных травм
8 июля на станции Инской произошел несчастный случай:
— По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили NGS.RU в региональном управлении СК на транспорте.
4 июля поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи. Она тоже перебегала пути перед движущимся составом. Несколькими днями ранее в Бердске электричка насмерть сбила 18-летнего парня.