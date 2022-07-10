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Обстоятельства гибели 14-летнего мальчика от грузового поезда на станции Инской проверяют следователи

Мальчик скончался в больнице от полученных травм

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8 июля на станции Инской произошел несчастный случай: 14-летнего мальчика, который перебегал пути перед движущимся составом, сбил грузовой поезд. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

— По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили NGS.RU в региональном управлении СК на транспорте.

4 июля поезд из Адлера сбил женщину в Мошково — она скончалась в машине скорой помощи. Она тоже перебегала пути перед движущимся составом. Несколькими днями ранее в Бердске электричка насмерть сбила 18-летнего парня.

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