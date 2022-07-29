Многодетная мать-героиня держит в страхе целый район города
Жители нескольких домов в уральском Камышлове рассказали, почему их жизнь превратилась в ад
— Мы столкнулись с Ириной в подъезде. Она была зла, что соседи решили пожаловаться на нее в прокуратуру, что она всех третирует. И я просто попала ей под руку, когда шла вместе с сыном домой. Она вцепилась мне в волосы, стала рвать лицо ногтями. Я не могла дать сдачи полноценно, не могла драться, надо было скорее прекратить это, я боялась больше всего за ребенка. Сыну на тот момент было 11 лет, он у меня серьезно болен, он рыдал, кричал. У моего ребенка тогда случился эпилептический приступ…
Лилия, которая рассказывает нам это, живет в уральском городе Камышлове. Она и ее соседи, жители нескольких многоквартирных домов, жалуются, что их несколько лет третирует соседка. Люди уверяют, что несколько лет терпят скандалы, оскорбления и даже побои от нее. Звучит невероятно, но люди уверяют, что их держит в страхе 33-летняя женщина, многодетная мать шестерых детей, да еще награжденная медалью за материнскую доблесть!
Мы попытались разобраться в этой истории.
Часто здесь бываете?
Четыре красивых и аккуратных трехэтажных дома на улице Строителей в Камышлове нарядно выделяются на фоне многих других домов в городе, старых и с облезлой штукатуркой. У домов, где живут наши герои, фасады закрыты аккуратным сайдингом, пластиковые окна, в подъездах свежо и чисто. Построены они для расселения жителей бараков, ветхого и аварийного жилья. Тихий, просторный двор, весь в зелени, цветы в палисадниках, детская площадка. Но жители уверяют, что впечатление спокойствия и уюта обманчивое: жизнь портят склоки и скандалы. Многие даже боятся выпускать детей во двор.
В день нашего приезда у одного из подъездов собралась делегация человек в пятнадцать — все, кто смог прийти на встречу с журналистами в рабочий день. Одна из пришедших — жительница дома Оксана Несытых. Недавно прошел суд, где она была потерпевшей.
— Год назад мы шли со знакомой по двору в школу, я встречала внучку, — рассказывает Оксана. — Ирина обогнала нас с собакой. Это дворовый приблудный пес, он постоянно с ней рядом, она его прикармливает. Собака залаяла. Подруга попросила придержать пса. Но она заявила: не моя собака. Я вмешалась: собака постоянно с вами. Ирина начала материться. Мы не стали отвечать, решили загасить конфликт, промолчали. А Ирина прошла вперед, потом резко развернулась. Я не успела среагировать. Все случилось за несколько секунд: она ударила меня по лицу, разбила мне губу. Я просто не ожидала такого! А она начала орать, что мои дети ее задолбали, что они матерятся. Я ничего не понимала, какие дети, мои дети уже взрослые, совершеннолетние, на детских площадках давно не гуляют, работают, дочь вообще живет отдельно.
Оксана решила наказать обидчицу, поехала в больницу, прошла освидетельствование, написала заявление в полицию. Спустя год дело наконец дошло до суда.
— Представляете, прихожу в суд. А там еще несколько потерпевших, а ответчица — наша «замечательная» соседка. Все наши дела рассматривались почти в одно время с разницей в несколько дней. Одну из потерпевших я знала, женщина живет в нашем микрорайоне, но в одном из других домов. Рассказала мне, что она шла по улице со знакомыми, разговаривали о чем-то, смеялись. Ирина шла мимо, ей показалось, что те насмехаются над ней. Без объяснений вцепилась в нее. Остальных потерпевших я не знала. У всех были свидетели, все были побиты. Видимо, наша Ирина в суде — частый гость. Помню, сидим в коридоре, ждем заседания, мимо проходит судья, видит нашу соседку, смеется: ты опять тут! Та улыбается в ответ. Для них, судей, это как комедия, смешно! Никто, ни власти, ни полиция, не может нас защитить. Не убила же. А я боюсь выходить из дома одна, прошу взрослого сына проводить меня из двора, понимая, что в любой момент меня могут обматерить, оттаскать за волосы. Вы представьте себя в такой ситуации.
Оксана говорит, что сейчас ищет варианты обмена квартиры, хочет уехать подальше от соседки.
Вообще, судя по информации на сайте Камышловского районного суда, только в 2022 году в отношении Ирины вынесено три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в пять тысяч рублей. И все по статье 6.1.1 — побои.
В 2021 году Ирину привлекали к административной ответственности за причинение имущественного ущерба. Жители рассказали, что тогда она на глазах у всех порезала колеса на чужой машине во дворе. За это ее немного оштрафовали, на 300 рублей.
Годом ранее ее тоже привлекали к ответственности — за оскорбление ребенка (то, что потерпевший несовершеннолетний, указано в примечании к судебному делу). В 2017-м нашу героиню оштрафовали за побои (в примечании также написано, что правонарушение совершенно в отношении несовершеннолетнего).
В самом начале послужного списка две судимости. За побои и угрозу убийством (приговор есть в распоряжении редакции).
Десять лет назад, когда наша героиня была еще совсем юна, за побои наказывали жестче, они попадали под уголовную статью. Тогда Ирине дали реальный срок, год колонии. Это уже позже легкие побои декриминализировали, сейчас можно отделаться административкой и штрафом.
— Но штрафы ее не пугают! — возмущается еще один житель дома, пенсионер Александр Калошин. — Буквально через несколько дней после очередного суда, когда ей выписали штраф, она накинулась на мою жену. Сначала мы поругались с ней, когда я заступился за соседку. Начал снимать их ссору на телефон. Знаете, мы всегда держим телефоны, чтобы были потом доказательства, что не мы напали на нее. Так вот, она разозлилась, накинулась на меня, порвала футболку. Я с ней не дрался, держал себя в руках. Вышла моя жена, она переключилась на нее. Я кинулся между ними. Бить ее нельзя, если у нее будет хоть царапина, она нас затаскает по судам. К тому же она….в общем... очень часто беременная. Не дай Бог, что-то с ней или с плодом случится, посадят же! При этом ее муж вполне спокойный, не скандальный, занимается детьми, гуляет. Я пытался поговорить с мужем: ты ведь мужик, уйми, мол, ее. Но бесполезно. Она в доме главная. С полицией она общается тоже по-свойски, участкового называет Стасиком. Может обматерить. Почему те никак не реагируют — непонятно.
Александр с женой написали заявление в полицию. А буквально через пару дней — во дворе новый скандал. В домовом чате тогда написали, что Ирина покусала человека.
Извините, но ваши зубы впились мне в шею
Анастасия Сабирова работает поваром в военной части. Живет на съемной квартире в одном из этих четырех домов на улице Строителей. Соседка невзлюбила ее собаку, овчарку.
— Я вывожу собаку только в наморднике, на поводке, ухожу гулять подальше из двора, чтобы не провоцировать. Она меня кошмарила из-за собаки, орала, ругалась, подходила со своим псом, чтобы спровоцировать мою. Снимала все это. Писала участковому, тот приходил, советовал избавиться от собаки, тогда она от меня отстанет. Две недели назад подлетела ко мне с воплями, что я что-то сказала ее ребенку. Я ничего не говорила ее детям, я их в лицо не знаю, никому ничего не говорила! — уверяет Настя. — Она не слушала, кинулась на меня, начала таскать за волосы, я сопротивлялась как могла, но у нас разные весовые категории. Подбежали люди, оттащили меня от нее, вызвали скорую, полицию. Меня трясло, я сидела на скамейке, ждала врачей. Она снова налетела на меня, вцепилась зубами в шею.
Анастасия также зафиксировала побои, написала заявление в полицию.
…Пока мы разговариваем, во двор выбегает ребятня, девчонки в футболках, шортиках. Это Иринины дети. Собрание вздрагивает, опасаясь выхода мамы, предлагают подняться к кому-нибудь из них в квартиру. В комнате одна из женщин-жильцов говорит, глядя в окно:
— А ведь все наши дети могли бы подружиться. Поначалу все пытались играть вместе, всё могло быть хорошо. Если бы мама не вмешивалась… Потом даже самые маленькие поняли, когда этот детский сад приходит, надо уходить, боялись их мамы: горка наша, скамейка наша, подвинь свою ж…. Возражать опасно, никто не связывался.
Два года назад Ирина поколотила соседку по подъезду Лилию. Потасовка случилась при ребенке Лилии, он тяжело болен. Мальчика после этого увезли в больницу, от нервного срыва случился эпилептический приступ. До этого приступов не было три года. Лилия кроме обращения в полицию написала обращение к депутату Андрею Альшевских. Тот направил депутатский запрос в правоохранительные органы. Оттуда ответили, что Ирина на хорошем счету, ни на каких учетах не состоит. Но в полиции дело все-таки расследовали и довели до суда.
— Суд состоялся спустя два года, — рассказывает Лилия. — Судья, как воспитательница в детском саду, порекомендовала больше не драться. Ей выписали штраф в пять тысяч, и она, улыбаясь, ушла. Только нам не смешно…Хотя передо мной она всё-таки извинилась... Возможно, из-за ребенка.
Что, если ты прав, а они ошибаются?
Сама Ирина при личной встрече вполне спокойна и дружелюбна. Мы беседуем во дворе, почти все жители разошлись по домам. Рядом с нами на скамейке сидит пожилая женщина с тростью. Это подруга Ирины, соседка Татьяна. У ее ног крохотная собачка. У Татьяны свои обиды на жильцов, поругались из-за каких-то клумб. Она полностью и во всём поддерживает Ирину.
Ирина рассказывает нам, что вместе с мужем она воспитывает шестерых детей. Самому младшему полгода, старшему 12 лет. Муж — блондинистый молодой человек в розовых шортах и сланцах (было жарко) — в разговор не вмешивается. Потом выносит из квартиры награду жены, показать нам. Медалью «Материнская слава» третьей степени Ирину наградили, когда у нее родился пятый ребенок.
Ирина с мужем не работают. Занимаются детьми.
— Тяжело шестерых воспитывать? — мы пытаемся наладить беседу мирно, чтобы избежать конфликта.
— Нет. Справляемся… — скромно говорит она.
Медалью «Материнская слава» награждают многодетных матерей. Главное условие для награждения — благополучные дети, которые не состоят на учете в ПДН, а сама мама не совершала в отношении своих детей никаких противоправных действий. Противоправные действия против остальных людей не в счет. Прежние судимости и административные проступки, как видим — не препятствие для награды. У опеки к Ирине нет никаких претензий, она непьющая, дети ходят в садик и в школу, одеты, накормлены.
Ирина уверяет нас, что все конфликты из-за того, что жильцы обижают ее детей.
Она рассказывает нам про последний скандал, где ее обвинили в покусах.
— Получилось так, что женщина из соседнего дома обругала матом моего ребенка, десятилетнего. Напугала своей собакой. Я к ней подошла… — рассказывает Ирина про последнюю дворовую потасовку. — Все жители тоже возмущались по поводу этой собаки, а потом встали на сторону хозяйки. Получается, чтобы утопить меня. В другой раз другая женщина кинулась на мою собаку, я ее просто оттолкнула от собаки. Всё. Бытовые ситуации.
— Но у вас таких ситуаций очень много… Разные годы, разные потерпевшие.
— Там всего лишь штрафы. Они не касаются наших домовых дел. А вы поднимите их жизнь, вон тот молодой человек (она показывает на одного из жильцов, стоящего неподалеку, пенсионера, с которым она тоже в ссоре). Он называет себя порядочным семьянином, а сам ушел из семьи, женщина родила ему…
Татьяна поддерживает Ирину.
— Мне не очень нравится, что они спрашивают (с тебя) про прошлую жизнь. Умалчивая при этом про свою. Например, как они пьяные косили траву…
— Причем здесь чей-то развод? Трава... Люди жалуются, что их кусают.
Ирина клянется, что никого не кусала. Был просто «бытовой случай».
Ее подруга уверяет:
— Я ни разу не видела Ирину скандалящей без причины. Она лишь защищает своих детей. Спокойный, адекватный человек. Без причины ни на кого бросаться не будет, только защищаясь.
Полиция: «Мы не бездействуем»
Станислав Швецов — участковый отдела полиции в Камышлове, за ним закреплен тот самый адрес на улице Строителей. Заявления и вызовы полиции с этого адреса приходят оттуда каждый день. В основном от Ирины. Она жалуется на жильцов. Например, во время нашего приезда она вызвала полицию: повод — якобы кто-то из жильцов не пускал ее дочку в соседний подъезд.
На каждый вызов участковый обязан отреагировать, выехать, опросить, установить, было ли нарушение. Состава обычно нет, по Ирининым заявлениям выносится отказная. Но не выезжать на ее заявления он не имеет права. На эту рутинную, вроде как бесполезную, работу уходит куча времени. Жители, в свою очередь, злятся на полицию, мол, с одной стороны, бездействует, с другой, дергает их по пустякам. Но участковый лишь выполняет свою работу, то, что обязан делать по закону.
— Мы не бездействуем, — говорит нам участковый. — Каждое дело по данной гражданке, где есть состав правонарушения, передаем в суд. Выносятся постановления о назначении административного наказания. Я провожу профилактическую работу, беседую. Но изменить какого-либо человека я не могу. Могу только делать лишь то, что должен делать в рамках закона.
Юрист: нужно провести экспертизу
— Когда я начал вникать в эту ситуацию, то был удивлен. Имеют место систематические противоправные действия со стороны одного человека. Окружающие подвергаются каждодневному риску получить побои и оскорбления, ежедневно находятся в страхе за себя и своих детей, и, к сожалению, угроза их жизни и здоровью является реальной, — говорит уральский юрист Сергей Тетерин.
К нему обратились жители многоквартирных домов за юридической помощью.
— Годами все происходит по замкнутому кругу: неспровоцированная вспышка агрессии — нападение на очередную жертву — нанесение побоев — доставление к мировому судье и 5 000 рублей административного штрафа. При этом за всё это время не была назначена психиатрическая экспертиза на вменяемость! Возможно, женщина не осознает общественную опасность своих действий, не может руководить ими в момент совершения противоправных действий.
Мы будем следить за этой ситуацией.
Недавно мы рассказывали, как жителей дома на Белинского терроризирует «соседка со справкой». Женщина страдает психическим заболеванием, и никто не может найти на нее управу.