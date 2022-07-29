Многодетная мать-героиня держит в страхе целый район города

В день нашего приезда у одного из подъездов собралась делегация человек в пятнадцать — все, кто смог прийти на встречу с журналистами в рабочий день. Одна из пришедших — жительница дома Оксана Несытых. Недавно прошел суд, где она была потерпевшей.

— Год назад мы шли со знакомой по двору в школу, я встречала внучку, — рассказывает Оксана. — Ирина обогнала нас с собакой. Это дворовый приблудный пес, он постоянно с ней рядом, она его прикармливает. Собака залаяла. Подруга попросила придержать пса. Но она заявила: не моя собака. Я вмешалась: собака постоянно с вами. Ирина начала материться. Мы не стали отвечать, решили загасить конфликт, промолчали. А Ирина прошла вперед, потом резко развернулась. Я не успела среагировать. Все случилось за несколько секунд: она ударила меня по лицу, разбила мне губу. Я просто не ожидала такого! А она начала орать, что мои дети ее задолбали, что они матерятся. Я ничего не понимала, какие дети, мои дети уже взрослые, совершеннолетние, на детских площадках давно не гуляют, работают, дочь вообще живет отдельно.

