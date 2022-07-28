Пробка более 5 км образовалась на Большевистской в сторону Академгородка из-за аварий
По данным сайта 2ГИС, на участке два ДТП
Сегодня, 28 июля, образовалась пробка более 5 км от станции метро Речной вокзал в сторону Академгородка. На сайте 2ГИС на данном участке отмечено 2 ДТП.
Одна из аварий произошла дальше Бугринского моста. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, столкнулись две машины, в результате аварии один автомобиль врезался в дерево.
— Оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Как сообщил НГС читатель, который отслеживал пробки в сторону Академгородка, движение затруднено около 5 часов.
Сегодня, 28 июля, на улице Нарымской перевернулся автомобиль, в результате ДТП также образовалась пробка.