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Пробка более 5 км образовалась на Большевистской в сторону Академгородка из-за аварий

По данным сайта 2ГИС, на участке два ДТП

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

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Сегодня, 28 июля, образовалась пробка более 5 км от станции метро Речной вокзал в сторону Академгородка. На сайте 2ГИС на данном участке отмечено 2 ДТП.

Одна из аварий произошла дальше Бугринского моста. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, столкнулись две машины, в результате аварии один автомобиль врезался в дерево.

— Оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

После аварии машина врезалась в дерево

После аварии машина врезалась в дерево

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Как сообщил НГС читатель, который отслеживал пробки в сторону Академгородка, движение затруднено около 5 часов.

Движение затруднено от станции метро Речной вокзал

Движение затруднено от станции метро Речной вокзал

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Сегодня, 28 июля, на улице Нарымской перевернулся автомобиль, в результате ДТП также образовалась пробка.

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