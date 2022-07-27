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Тема дняЧто происходит на месте убийства 17-летней девушки
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Убили 17-летнюю девушку

К месту убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке принесли цветы

Почти ничто здесь уже не напоминает о трагедии

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Букет разместили на столбе у дороги, где всё произошло

Букет разместили на столбе у дороги, где всё произошло

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В Новосибирске принесли букет роз на место жестокого убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке.

Корреспондент НГС побывал на улице Лесосечной, где цветы привязали к столбу, следы крови на дороге уже замыли.

Трагедия произошла в ночь на 27 июля. Всё запечатлел видеорегистратор машины, видео с которого было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит 15 ударов в грудь и живот.

Сейчас на месте происшествия уже нет крови. Подозреваемый — 27-летний парень девушки — был задержан сегодня утром.

Место, где была убита девушка

Место, где была убита девушка

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Сегодня службы убирали следы крови

Сегодня службы убирали следы крови

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Мы узнали у юриста, что может грозить мужчине, если его вина будет доказана. Как рассказали знакомые погибшей, девушка рассталась с ним из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.

Все подробности страшной расправы вы можете прочитать здесь.

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