К месту убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке принесли цветы
Почти ничто здесь уже не напоминает о трагедии
В Новосибирске принесли букет роз на место жестокого убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке.
Корреспондент НГС побывал на улице Лесосечной, где цветы привязали к столбу, следы крови на дороге уже замыли.
Трагедия произошла в ночь на 27 июля. Всё запечатлел видеорегистратор машины, видео с которого было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит 15 ударов в грудь и живот.
Сейчас на месте происшествия уже нет крови. Подозреваемый — 27-летний парень девушки — был задержан сегодня утром.
Мы узнали у юриста, что может грозить мужчине, если его вина будет доказана. Как рассказали знакомые погибшей, девушка рассталась с ним из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.
Все подробности страшной расправы вы можете прочитать здесь.