Какое наказание грозит подозреваемому, жестоко зарезавшему 17-летнюю сибирячку — отвечает юрист
Уголовное дело могут переквалифицировать
Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке признал свою вину. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 «Убийство». Мы узнали у юриста, что может грозить мужчине, если его вина будет доказана.
Все произошло в ночь на 27 июля на улице Лесосечной. Жестокая расправа над 17-летней девушкой попала на видеорегистратор. В Telegram-канале «АСТ-54 Black» на ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит 15 ударов в грудь и живот. Как рассказали знакомые погибшей, она рассталась с парнем из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.
Сейчас уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Но возможна переквалификация, уверен юрист Сергей Егоров.
— Я даже убежден, что она будет. Сейчас по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Исходя из практики суды обычно дают 7–8 лет лишения свободы. Возможно квалификация будет изменена на более тяжкую вторую часть. Здесь возможны варианты, исходя из обстоятельств дела могут вменить, как преступление совершенное с особой жестокостью. На это влияют определенные факторы, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы. Также здесь возможно совершение преступление из хулиганских побуждений, так как сделано это на глазах других людей, в общественном месте, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
По ч.2 ст. 105 наказание более суровое.
— Может быть лишение свободы от 8 до 20 лет. Если выясниться, что у него непогашенная судимость, то у него возможно совершение преступление при наличии рецидива. Рецидив бывает обычный, опасный и особо опасный. Исходя из обстоятельств дела однозначно рецидив будет отягчающим обстоятельством, и наказание будет более строгое. При любом виде рецидива наказание не может быть ниже 1/3 максимального срока самого строгого вида наказания. Из моей практике обычно по таким делам дают 13–14 лет лишения свободы, но все зависит от обстоятельств. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы, но в этом случае оно маловероятно, — отметил юрист.
Все подробности страшной расправы вы можете прочитать здесь.
Все, что сейчас известно о происшествии вы можете посмотреть в нашем видео.