Какое наказание грозит подозреваемому, жестоко зарезавшему 17-летнюю сибирячку — отвечает юрист

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке признал свою вину. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 «Убийство». Мы узнали у юриста, что может грозить мужчине, если его вина будет доказана.

Все произошло в ночь на 27 июля на улице Лесосечной. Жестокая расправа над 17-летней девушкой попала на видеорегистратор. В Telegram-канале «АСТ-54 Black» на ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит 15 ударов в грудь и живот. Как рассказали знакомые погибшей, она рассталась с парнем из-за его постоянной ревности и рукоприкладства.