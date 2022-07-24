«Еду-еду, а тут такое»: новосибирцы вызвали полицию из-за танцующей на крыше джипа парочки
Машина была припаркована на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского
Днём 24 июля новосибирцы заметили парочку, танцующую на крыше припаркованного в центре Новосибирска внедорожника — на место вызвали полицию.
Молодых людей заметили на перекрёстке улицы Достоевского и Красного проспекта, возле бульвара. Машина стояла на «аварийке», её двери были открыты, а на крыше танцевали девушка и молодой человек.
Как рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на пару пожаловались в полицию, на место выехал наряд. Точное правонарушение и ответственность за него в ведомстве не назвали — сейчас сотрудники проводят проверку.
Месяц назад по Новосибирску проехали три «Гелендвагена», из которых на ходу высовывались молодые парни, — позже водителя одного из них оштрафовали на 1 тысячу рублей.