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«Еду-еду, а тут такое»: новосибирцы вызвали полицию из-за танцующей на крыше джипа парочки

Машина была припаркована на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского

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Пара танцевала на крыше внедорожника и, кажется, была вполне счастлива

Пара танцевала на крыше внедорожника и, кажется, была вполне счастлива

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Днём 24 июля новосибирцы заметили парочку, танцующую на крыше припаркованного в центре Новосибирска внедорожника — на место вызвали полицию.

Молодых людей заметили на перекрёстке улицы Достоевского и Красного проспекта, возле бульвара. Машина стояла на «аварийке», её двери были открыты, а на крыше танцевали девушка и молодой человек.

Как рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на пару пожаловались в полицию, на место выехал наряд. Точное правонарушение и ответственность за него в ведомстве не назвали — сейчас сотрудники проводят проверку.

Месяц назад по Новосибирску проехали три «Гелендвагена», из которых на ходу высовывались молодые парни, — позже водителя одного из них оштрафовали на 1 тысячу рублей.

ГУ МВД по Новосибирской областиКрасный проспектулица Достоевского
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