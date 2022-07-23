Летом в Новосибирске стали чаще пропадать люди. Руководители поисковых отрядов объяснили почему
Руководитель одного из отрядов заметил: мужчины пропадают чаще, чем женщины
Летом в новостях стали чаще появляться объявления о поисках людей. Недавно НГС писал о том, что 11-летнего мальчика, пропавшего почти на сутки, нашли живым. Ранее он из дома не убегал, поэтому когда 16 июля, ребенок не вернулся, родители сразу забили тревогу. Журналист НГС Елизавета Горячева поговорила с руководителями двух поисковых отрядов о том, кто, насколько чаще и почему пропадает в Новосибирске.
Пропадают в лесу и на водоемах
— Посмотрела нашу статистику, увидела, что в целом по стране мужчин теряется в два раза больше, чем женщин. В летнее время количество заявок на поиск увеличивается. К заявкам добавляются пропажи людей в лесу и на водоемах, — рассказала руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Также руководитель добавила, что есть тенденция увеличения пропажи подростков летом. Дети убегают из дома сами, потому что в летнее время года легче найти место, где тепло, сухо и можно переночевать.
— Летом подростки уходят, потому что родители работают, каникулы — дети проводят время в свое удовольствие. Из-за беспокойства родители не пускают детей на берег или на прогулку одних. Тогда детки, не слушая запрета взрослых, уходят, забывают о времени, не возвращаются домой вовремя, попадают в какие-либо ситуации, — отметила Алеся Яблонских.
Возрастает количество мужчин и женщин, которые ушли в лес и заблудились, пока собирали грибы. Руководитель отмечает процент роста пропаж в связи с тем, что люди узнают, что не надо ждать трое суток для того, чтобы подать заявление в полицию.
— Подавать заявление о без вести пропавшем человеке нужно сразу, как вы поняли, что вам неизвестно о его местонахождении. Миф о трех сутках начинает развеиваться, мы активно работаем над этим. У нас с каждым годом число заявок увеличивается, но связано это еще и с тем, что мы работаем над популяризацией отряда, — добавила Алеся.
«Большая возможность мобильности граждан»
— Увеличение количества пропаж в летний период в основном связано с большей возможностью мобильности граждан. Я не сказал бы, что в летний период пропадают больше женщин и детей. В процентном соотношении по сезонам количество одинаковое, — сообщил журналисту НГС Павел Злобин, руководитель поискового отряда «Маяк».
По словам Павла, в большинстве случаев подростки и дети уходят сами из дома и пропадают. Например, 11-летний мальчик пропал вечером, когда пошел выносить мусор, через два дня в 22:00 его нашли. Так же пропала 14-летняя девочка, которая вышла в магазин и не вернулась.
— Причины пропажи взрослых людей я бы не стал подразделять по половому признаку, так как независимо от пола может пропасть абсолютно любой человек. А причины разные, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая криминальными историями, — добавил Павел Злобин.
К сожалению, иногда пропавших не могут найти. Самые запомнившиеся случаи в Новосибирске — исчезновение мальчиков Кости и Салима. Мы рассказывали, как они пропали и почему за годы их так и не нашли.