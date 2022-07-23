Летом в Новосибирске стали чаще пропадать люди. Руководители поисковых отрядов объяснили почему

— Летом подростки уходят, потому что родители работают, каникулы — дети проводят время в свое удовольствие. Из-за беспокойства родители не пускают детей на берег или на прогулку одних. Тогда детки, не слушая запрета взрослых, уходят, забывают о времени, не возвращаются домой вовремя, попадают в какие-либо ситуации, — отметила Алеся Яблонских.

Возрастает количество мужчин и женщин, которые ушли в лес и заблудились, пока собирали грибы. Руководитель отмечает процент роста пропаж в связи с тем, что люди узнают, что не надо ждать трое суток для того, чтобы подать заявление в полицию.