«Не вернулся с прогулки»: 11-летний мальчик в очках пропал в Новосибирске

— Мальчик два года назад вместе с семьей приехал к нам в Новосибирск из другого региона. Семья нигде на учете не состоит. Ребенок учится хорошо, беспроблемный, не «бегунок», — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских. — Ранее не убегал. В день пропажи в час дня вышел из дома на обычную прогулку. Сказал, что будет гулять в соседнем дворе, — это нормально. Но с прогулки не вернулся. Заявку получили рано утром. Сейчас идет отработка свидетельств, которые поступили после размещения ориентировки в интернете. Будет приниматься решение по дальнейшим действиям отряда в этом поиске.