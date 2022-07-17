«Не вернулся с прогулки»:
11-летний мальчик в очках пропал в Новосибирске
С собой у него был футбольный мяч
В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который пропал
Рост мальчика: 152 сантиметра. Телосложение xудощавое, глаза карие, а волосы темно-русые.
Он был одет в темно-синюю футболку, серые шорты, красно-белые кроссовки.
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Обновлено.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске сообщили подробности о пропаже ребенка.
— Мальчик два года назад вместе с семьей приехал к нам в Новосибирск из другого региона. Семья нигде на учете не состоит. Ребенок учится хорошо, беспроблемный, не «бегунок», — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских. — Ранее не убегал. В день пропажи в час дня вышел из дома на обычную прогулку. Сказал, что будет гулять в соседнем дворе, — это нормально. Но с прогулки не вернулся. Заявку получили рано утром. Сейчас идет отработка свидетельств, которые поступили после размещения ориентировки в интернете. Будет приниматься решение по дальнейшим действиям отряда в этом поиске.
Ранее НГС рассказывал о пропаже другого