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Тема дняПропал 11-летний мальчик в очках
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«Не вернулся с прогулки»: 11-летний мальчик в очках пропал в Новосибирске

С собой у него был футбольный мяч

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Мальчик пропал в Кировском районе

Мальчик пропал в Кировском районе

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В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который пропал 16 июля в Кировском районе. Артем Процюк не вернулся с прогулки, поэтому его объявили в розыск. С собой у ребенка был футбольный мяч и темно-синий рюкзак. Из отличительных примет — мальчик носит очки.

Рост мальчика: 152 сантиметра. Телосложение xудощавое, глаза карие, а волосы темно-русые.

Он был одет в темно-синюю футболку, серые шорты, красно-белые кроссовки.

Если вы видели мальчика, то обратитесь по телефонам: 112 или 8 800 700–54–52.

Обновлено.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске сообщили подробности о пропаже ребенка.

— Мальчик два года назад вместе с семьей приехал к нам в Новосибирск из другого региона. Семья нигде на учете не состоит. Ребенок учится хорошо, беспроблемный, не «бегунок», — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских. — Ранее не убегал. В день пропажи в час дня вышел из дома на обычную прогулку. Сказал, что будет гулять в соседнем дворе, — это нормально. Но с прогулки не вернулся. Заявку получили рано утром. Сейчас идет отработка свидетельств, которые поступили после размещения ориентировки в интернете. Будет приниматься решение по дальнейшим действиям отряда в этом поиске.

Ранее НГС рассказывал о пропаже другого 11-летнего мальчика, который исчез после того, как пошел выносить мусор.

Кировский районпропал ребенок«ЛизаАлерт»
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