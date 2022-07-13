«Вечером пошел выносить мусор»: 11-летний мальчик пропал в Ленинском районе

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» просят помощи в поисках 11-летнего Бахруса Рахаталиева. Мальчик пропал 11 июля в Ленинском районе.

До этого ребенок не пропадал, рассказала НГС руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.

— Дома утверждают, что ссор и проблем не было. Ребенок вечером пошел выносить мусор и убежал. Есть запись с камер видеонаблюдения, как он прям активно убегает в сторону, от подъезда, — рассказала Алеся Яблонских.