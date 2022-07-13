«Вечером пошел выносить мусор»: 11-летний мальчик пропал в Ленинском районе
Ребенка нет дома уже 2 дня
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» просят помощи в поисках
До этого ребенок не пропадал, рассказала НГС руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.
— Дома утверждают, что ссор и проблем не было. Ребенок вечером пошел выносить мусор и убежал. Есть запись с камер видеонаблюдения, как он прям активно убегает в сторону, от подъезда, — рассказала Алеся Яблонских.
Обратиться к волонтерам родителям посоветовали в полиции, куда они пришли подавать заявление о пропаже.
— На данный момент каких-либо свидетельств, говорящих о местонахождении ребенка, нет. Телефона у него с собой нет, — сказала руководитель отряда.
Согласно ориентировке, рост Бахруса — 135–140 сантиметров. У него карие глаза и темно-русые волосы, телосложение нормальное. Был одет в черную футболку, черные шорты, темно-синие кроссовки, на голове — темно-синяя бейсболка.
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В июне в Искитиме поздно ночью пропал 11-летний школьник. Он убежал, когда возвращался домой с братом. Тогда ребенка нашли уже к середине дня.