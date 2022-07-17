«Сам вернулся домой»: что произошло с
11-летним мальчиком, который пропал почти на сутки после прогулки
Ребенок найден живым
В Новосибирске найден живым пропавший почти на сутки
Сегодня утром мальчик сам вернулся домой.
— Ребенок вернулся домой сам. Сначала задержался на прогулке, заигрался, потом побоялся вернуться домой. К утру все-таки пришел. Очень сильно всех напугал. Потому что раньше он никуда не уходил, позже 21:00 не возвращался. Были самые разнообразные мысли по поводу его отсутствия, но, слава богу, все хорошо, — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Где именно ночевал мальчик — неизвестно.
— Мама плачет сильно. Сложно ей было пережить эту ночь. И мы, как правило, очень редко выясняем такие подробности. Самое главное, что ребенок жив и дома, — добавила Алеся Яблонских.
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