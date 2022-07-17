«Сам вернулся домой»: что произошло с 11-летним мальчиком, который пропал почти на сутки после прогулки

В Новосибирске найден живым пропавший почти на сутки 11-летний мальчик в Кировском районе. Ранее он из дома не убегал, поэтому, когда вчера, 16 июля, ребенок не вернулся, родители сразу забили тревогу.

Сегодня утром мальчик сам вернулся домой.

— Ребенок вернулся домой сам. Сначала задержался на прогулке, заигрался, потом побоялся вернуться домой. К утру все-таки пришел. Очень сильно всех напугал. Потому что раньше он никуда не уходил, позже 21:00 не возвращался. Были самые разнообразные мысли по поводу его отсутствия, но, слава богу, все хорошо, — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.