Стали известны подробности ДТП на Северном объезде Новосибирска
На дороге произошло лобовое столкновение
22 июля под Новосибирском на Северном объезде произошла крупная авария. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО рассказали подробности происшествия.
— В 16:45 на 34-м километре Северного обхода водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Дастер», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шакшан» и «Мицубиси-Фусо», — говорится в сообщении ведомства.
В результате столкновения перевернулись автомобили «Мицубиси» и «Рено». Пассажирку «Мицубиси» с травмами доставили в больницу. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.
На этой неделе водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе Новосибирска. В результате аварии пострадали трое детей.