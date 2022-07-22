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Стали известны подробности ДТП на Северном объезде Новосибирска

На дороге произошло лобовое столкновение

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«Рено-Дастер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком

«Рено-Дастер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком

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22 июля под Новосибирском на Северном объезде произошла крупная авария. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО рассказали подробности происшествия.

— В 16:45 на 34-м километре Северного обхода водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Дастер», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шакшан» и «Мицубиси-Фусо», — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения перевернулись автомобили «Мицубиси» и «Рено». Пассажирку «Мицубиси» с травмами доставили в больницу. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

На этой неделе водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе Новосибирска. В результате аварии пострадали трое детей.

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ГИБДДСеверный объездавария
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