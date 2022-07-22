На Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с двумя автомобилями

Сегодня вечером, 22 июля, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с двумя автомобилями. Один из них получил сильные повреждения.

Информация о ДТП появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Судя по опубликованным фото, на месте столкнулись легковой и грузовой автомобиль. По сообщению подписчика, на обочине лежит тело человека. На месте работали сотрудники полиции и врачи.