На Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с двумя автомобилями
Сотрудники ГИБДД выясняют подробности
Сегодня вечером, 22 июля, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с двумя автомобилями. Один из них получил сильные повреждения.
Информация о ДТП появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Судя по опубликованным фото, на месте столкнулись легковой и грузовой автомобиль. По сообщению подписчика, на обочине лежит тело человека. На месте работали сотрудники полиции и врачи.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП на Северном объезде. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности станут известны позже.
В середине июля на трассе под Новосибирском столкнулись ВАЗ и грузовик «Хово». Один из водителей погиб.