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На Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с двумя автомобилями

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности

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Легковушка получила серьезные повреждения и перевернулась на бок

Легковушка получила серьезные повреждения и перевернулась на бок

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Сегодня вечером, 22 июля, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с двумя автомобилями. Один из них получил сильные повреждения.

Информация о ДТП появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Судя по опубликованным фото, на месте столкнулись легковой и грузовой автомобиль. По сообщению подписчика, на обочине лежит тело человека. На месте работали сотрудники полиции и врачи.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП на Северном объезде. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности станут известны позже.

В середине июля на трассе под Новосибирском столкнулись ВАЗ и грузовик «Хово». Один из водителей погиб.

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