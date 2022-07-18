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Водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе — пострадали трое детей

В аварии столкнулись четыре машины

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У одного из водителей не было прав

У одного из водителей не было прав

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Вечером 17 июля в Новосибирске произошло ДТП с автомобилями Toyota, Peugeot 408, Suzuki Grand Vitara и Nissan Pathfinder. В результате пострадали три ребенка.

— В 22:40 на территории Кировского района водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования, напротив дома на улице Немировича-Данченко, 76, не выдержав допустимую дистанцию, совершил столкновение с Peugeot 408. Peugeot совершил столкновение с Suzuki Grand Vitara, после чего, Suzuki совершил столкновение с Nissan Pathfinder, все автомобили двигались в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате пострадали 2 мальчика, которые находились в Peugeot, одному из них 7 лет, другому — 10 лет. Также пострадал 14-летний подросток, ехавший в Suzuki. Их доставили в больницу.

Водитель Toyota ранее был лишен водительских прав, он отказался проходить медицинское освидетельствование. На него составили протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за вождение в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ).

Накануне, 18 июля, в Новосибирске Toyota врезалась в столб на улице Владимировской. Водитель не справился с управлением.

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