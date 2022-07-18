Водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе — пострадали трое детей
В аварии столкнулись четыре машины
Вечером 17 июля в Новосибирске произошло ДТП с автомобилями Toyota, Peugeot 408, Suzuki Grand Vitara и Nissan Pathfinder. В результате пострадали три ребенка.
— В 22:40 на территории Кировского района водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования, напротив дома на улице Немировича-Данченко, 76, не выдержав допустимую дистанцию, совершил столкновение с Peugeot 408. Peugeot совершил столкновение с Suzuki Grand Vitara, после чего, Suzuki совершил столкновение с Nissan Pathfinder, все автомобили двигались в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В результате пострадали 2 мальчика, которые находились в Peugeot, одному из них
Водитель Toyota ранее был лишен водительских прав, он отказался проходить медицинское освидетельствование. На него составили протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за вождение в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ).
Накануне, 18 июля, в Новосибирске Toyota врезалась в столб на улице Владимировской. Водитель не справился с управлением.