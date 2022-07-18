Водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе — пострадали трое детей

Вечером 17 июля в Новосибирске произошло ДТП с автомобилями Toyota, Peugeot 408, Suzuki Grand Vitara и Nissan Pathfinder. В результате пострадали три ребенка.

— В 22:40 на территории Кировского района водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования, напротив дома на улице Немировича-Данченко, 76, не выдержав допустимую дистанцию, совершил столкновение с Peugeot 408. Peugeot совершил столкновение с Suzuki Grand Vitara, после чего, Suzuki совершил столкновение с Nissan Pathfinder, все автомобили двигались в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.