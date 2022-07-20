Новосибирца будут судить за ДТП на омской трассе. Среди жертв
аварии — братья-близнецы, один из них погиб
Погибшему близнецу было
СУ СКР по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении
По данным следствия, 28 августа 2021 года около 20 часов на трассе Тюмень — Омск мужчина на арендованном тягаче Scania с прицепом, пытаясь обогнать КАМАЗ, выехал на встречку и врезался в иномарку Toyota
— От сильнейшего удара и многочисленных телесных повреждений на месте скончался
В ходе следствия водитель фуры Scania вину в ДТП не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее на новосибирской трассе автомобиль Hyundai столкнулся с мопедом: в результате столкновения два человека получили травмы.