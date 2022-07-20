Новосибирца будут судить за ДТП на омской трассе. Среди жертв аварии — братья-близнецы, один из них погиб

СУ СКР по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Новосибирской области, который в августе прошлого года устроил смертельную аварию в Крутинском районе. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух человек.

