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Новосибирца будут судить за ДТП на омской трассе. Среди жертв аварии — братья-близнецы, один из них погиб

Погибшему близнецу было 17 лет, также в аварии скончался 36-летний мужчина

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От «Тойоты» не осталось живого места

От «Тойоты» не осталось живого места

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СУ СКР по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Новосибирской области, который в августе прошлого года устроил смертельную аварию в Крутинском районе. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух человек.

По данным следствия, 28 августа 2021 года около 20 часов на трассе Тюмень — Омск мужчина на арендованном тягаче Scania с прицепом, пытаясь обогнать КАМАЗ, выехал на встречку и врезался в иномарку Toyota Mark II. В легковом автомобиле находились двое взрослых и четверо несовершеннолетних: все — жители села Оглухинского.

— От сильнейшего удара и многочисленных телесных повреждений на месте скончался 36-летний мужчина, его 17-летний племянник умер в больнице. Также с тяжелыми травмами были госпитализированы 17-летний брат-близнец, 15-летняя девочка и 26-летний водитель, — сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Водитель ехал на этой фуре

Водитель ехал на этой фуре

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В ходе следствия водитель фуры Scania вину в ДТП не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее на новосибирской трассе автомобиль Hyundai столкнулся с мопедом: в результате столкновения два человека получили травмы.

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