В Новосибирской области будут судить директора спорткомплекса, где школьника придавило воротами
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
Искитимская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу после смерти
По версии следователей, 2 июня директор спорткомплекса допустил нахождение на футбольном после без контроля незащищенных от опрокидывания ворот. Он не дал указания о закреплении конструкции.
— В результате халатного отношения директора спорткомплекса к исполнению своих должностных обязанностей подросток беспрепятственно получил доступ к футбольным воротам, не соответствующим требованиям безопасности, в результате чего ворота опрокинулись и упали на школьника, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — рассказали в прокуратуре.
Директору спорткомплекса Александру Сивири прокуратура утвердила заключение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области.
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