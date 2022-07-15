В Новосибирской области будут судить директора спорткомплекса, где школьника придавило воротами

Искитимская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу после смерти 14-летнего мальчика на стадионе в селе Улыбино. Директор спорткомплекса предстанет перед судом.



По версии следователей, 2 июня директор спорткомплекса допустил нахождение на футбольном после без контроля незащищенных от опрокидывания ворот. Он не дал указания о закреплении конструкции.