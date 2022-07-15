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В Новосибирской области будут судить директора спорткомплекса, где школьника придавило воротами

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу

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Александру Сивири прокуратура утвердила заключение по ч. 2 ст. 293 УК РФ

Александру Сивири прокуратура утвердила заключение по ч. 2 ст. 293 УК РФ

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Искитимская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу после смерти 14-летнего мальчика на стадионе в селе Улыбино. Директор спорткомплекса предстанет перед судом.

По версии следователей, 2 июня директор спорткомплекса допустил нахождение на футбольном после без контроля незащищенных от опрокидывания ворот. Он не дал указания о закреплении конструкции.

— В результате халатного отношения директора спорткомплекса к исполнению своих должностных обязанностей подросток беспрепятственно получил доступ к футбольным воротам, не соответствующим требованиям безопасности, в результате чего ворота опрокинулись и упали на школьника, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — рассказали в прокуратуре.

Директору спорткомплекса Александру Сивири прокуратура утвердила заключение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области.

В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погибла 16-летняя девушка.

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