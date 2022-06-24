Прокуратура нашла нарушения в искитимском спорткомплексе, где подростка убило футбольными воротами
Возбуждено административное дело на директора учреждения
Искитимская прокуратура завершила проверку после смерти
— Установлено, что территория спорткомплекса не имеет ограждения, не оснащена техническими средствами, обеспечивающими защищенность учреждения спорта, что является угрозой для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, — рассказали в прокуратуре.
Прокуратура установила, что руководство спорткомплекса не проверяло техническое состояние ворот, упавших на ребенка. На воротах также не было таблички с инструкцией и требованиями безопасности.
Директору спорткомплекса Александру Сивири внесли представление и в его отношении возбудили административное дело по
Директор в разговоре с корреспондентом НГС отказался комментировать ситуацию.
— Кроме того, прокуратура истребовала информацию о наличии в районных учреждениях спорта и образовательных организациях спортивного инвентаря (ворот для футбола, гандбола, мини-футбола и хоккея на траве) без заключений соответствия требованиям безопасности, — добавили в прокуратуре.
Такой инвентарь обнаружили в МБОУ «СОШ д. Шибково», МКОУ «ООШ д. Ургун», МБОУ «СОШ с. Тальменка», МКОУ «ООШ с. Легостаево».
Всем директорам школ внесли представления.
Прокуратура также проверила МАУДО «ДЮСШ» Искитима, МБУДО «ДЮСШ» Искитимского района, МАУ СК «Молодость», СК «Маяк», СК «Юбилейный», СК «Заря», СК «Арена-300» на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства.
В МБУДО «ДЮСШ» Искитимского района нашли нарушения. В целях устранения нарушений директору внесено представление (на рассмотрении).
Трагедия в селе Улыбино Искитимского района произошла вечером 2 июня. По данным Следственного комитета, группа подростков играла на стадионе в футбол. После игры