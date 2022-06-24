Прокуратура нашла нарушения в искитимском спорткомплексе, где подростка убило футбольными воротами

Искитимская прокуратура завершила проверку после смерти 14-летнего мальчика на стадионе в селе Улыбино. Ведомство нашло нарушения в спорткомплексе имени Сивири Г. П ., где погиб ребенок, а также в различных школах Искитимского района.

— Установлено, что территория спорткомплекса не имеет ограждения, не оснащена техническими средствами, обеспечивающими защищенность учреждения спорта, что является угрозой для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, — рассказали в прокуратуре.