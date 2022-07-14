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«Один был в ванной, другой — около раковины»: двух парней нашли мертвыми в квартире на Серафимовича

Знакомый погибших предполагает, что перед смертью погибшие выпивали

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Следователи сейчас выясняют обстоятельства смерти

Следователи сейчас выясняют обстоятельства смерти

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В Новосибирске в доме на улице Серафимовича погибли двое мужчин 33 лет и 23 лет, эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

По словам знакомого погибших, их обоих нашли в ванной комнате: одного обнаружили в ванной, другого — возле раковины. Также он сообщил, что тела пролежали с воскресенья, их удалось обнаружить только в понедельник.

Мужчины не выходили на связь с воскресенья, тогда в понедельник вечером брат одного из погибших позвонил хозяйке квартиры, чтобы та открыла дверь. После вызвали участкового.

— Они вместе снимали квартиру. Когда вскрыли дверь: они лежали оба распухшие и почерневшие. Один находился прям в ванной, другой был около раковины, — добавил знакомый.

Знакомый мужчин предполагает, что погибшие вместе выпивали вечером. Как он рассказал, недалеко от дома есть киоск, где можно купить алкоголь, пока другие магазины закрыты. Мужчины выпили и им одновременно стало плохо, считает знакомый.

В Следственном комитете журналисту НГС сообщили, что проводится проверка, эксперты составят заключение.

Вечером 11 июля в Октябрьском районе Новосибирска мужчина ударил ножом свою жену на парковке у дома, сообщают следователи. Пострадавшая погибла.

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