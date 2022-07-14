«Один был в ванной, другой — около раковины»: двух парней нашли мертвыми в квартире на Серафимовича

В Новосибирске в доме на улице Серафимовича погибли двое мужчин 33 лет и 23 лет, эту информацию подтвердили в Следственном комитете.



По словам знакомого погибших, их обоих нашли в ванной комнате: одного обнаружили в ванной, другого — возле раковины. Также он сообщил, что тела пролежали с воскресенья, их удалось обнаружить только в понедельник.