«Один был в ванной, другой — около раковины»: двух парней нашли мертвыми в квартире на Серафимовича
Знакомый погибших предполагает, что перед смертью погибшие выпивали
В Новосибирске в доме на улице Серафимовича погибли двое мужчин 33 лет и 23 лет, эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
По словам знакомого погибших, их обоих нашли в ванной комнате: одного обнаружили в ванной, другого — возле раковины. Также он сообщил, что тела пролежали с воскресенья, их удалось обнаружить только в понедельник.
Мужчины не выходили на связь с воскресенья, тогда в понедельник вечером брат одного из погибших позвонил хозяйке квартиры, чтобы та открыла дверь. После вызвали участкового.
— Они вместе снимали квартиру. Когда вскрыли дверь: они лежали оба распухшие и почерневшие. Один находился прям в ванной, другой был около раковины, — добавил знакомый.
Знакомый мужчин предполагает, что погибшие вместе выпивали вечером. Как он рассказал, недалеко от дома есть киоск, где можно купить алкоголь, пока другие магазины закрыты. Мужчины выпили и им одновременно стало плохо, считает знакомый.
В Следственном комитете журналисту НГС сообщили, что проводится проверка, эксперты составят заключение.
Вечером 11 июля в Октябрьском районе Новосибирска мужчина ударил ножом свою жену на парковке у дома, сообщают следователи. Пострадавшая погибла.