В мэрии считают, что дерево упало на ребенка в сквере из-за погоды — у следователей другая версия

В мэрии Новосибирска причиной падения дерева на ребенка 5 июля назвали аномальные погодные условия. Сегодня в СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело. По предварительным данным следователей, должностные лица вовремя не спилили аварийное дерево в сквере.

— Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска совместно с МАУ «Горзеленхоз» периодически проводят проверки зеленых насаждений на территориях, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», в целях выявления и последующего сноса аварийных и сухостойных экземпляров, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

