В мэрии считают, что дерево упало на ребенка в сквере из-за погоды — у следователей другая версия
Дело возбуждено из-за причинения тяжкого вреда здоровью ребенка
В мэрии Новосибирска причиной падения дерева на ребенка 5 июля назвали аномальные погодные условия. Сегодня в СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело. По предварительным данным следователей, должностные лица вовремя не спилили аварийное дерево в сквере.
— Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска совместно с МАУ «Горзеленхоз» периодически проводят проверки зеленых насаждений на территориях, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», в целях выявления и последующего сноса аварийных и сухостойных экземпляров, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как объяснили в администрации, падение деревьев на территории Нарымского сквера, возможно, при резком аномальном ухудшении погодных условий.
Следователи возбудили дело по признакам халатности, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и тяжкий вред здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Как чувствует себя ребенок, отказались отвечать со ссылкой на медицинскую тайну в пресс-службе мэрии Новосибирска, пресс-службе Министерства здравоохранения и главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич.
На улице Ильича в новосибирском Академгородке дерево упало на припаркованную машину. Об этом журналисту НГС рассказала сибирячка Светлана Гладкова, которая проезжала мимо этой машины. По ее словам, 26 июня в Академгородке был сильный ветер.