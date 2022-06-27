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Вблизи курортов Египта произошел выброс ядовитого газа: пятеро погибли, сотни пострадали

Цистерна с газом упала в иорданском порту Акаба

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Цистерна с газом упала во время рутинной операции

Цистерна с газом упала во время рутинной операции

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В иорданском порту Акаба, расположенном в нескольких десятках километров от курортов Египта, произошла утечка ядовитого газа, которая привела к гибели пяти человек. Еще более 230 человек пострадали. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент госбезопасности королевства, утечка произошла в результате падения цистерны с неким ядовитым газом во время рутинной операции по транспортировке. Название вещества не уточняется. По информации издания, сейчас специалисты устраняют последствия инцидента.

Акаба — единственный морской порт Иордании, он специализируется на вывозе нефти и фосфатов. В то же время это единственный морской курорт в стране, поэтому курортная зона находится недалеко от места происшествия. Есть ли пострадавшие среди отдыхающих, не уточняется.

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