В НСО машина с людьми упала в кювет с водой — два человека погибли
Пассажиры скончались до приезда скорой
В Северном районе Новосибирской области два человека погибли в ДТП. Водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет с водой.
— 23 июня в 17:15 на территории Северного района водитель 1978 года рождения двигался на автомобиле LIFAN по автодороге со стороны села Биаза в сторону села Останинка. На
До приезда скорой помощи скончались двое пассажиров, женщине было 64 года, мужчине — 58 лет. Госавтоинспекция проводит проверочные мероприятия и устанавливает обстоятельства ДТП.
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