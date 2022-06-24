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В НСО машина с людьми упала в кювет с водой — два человека погибли

Пассажиры скончались до приезда скорой

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Авария произошла вечером 23 июня

Авария произошла вечером 23 июня

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В Северном районе Новосибирской области два человека погибли в ДТП. Водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет с водой.

— 23 июня в 17:15 на территории Северного района водитель 1978 года рождения двигался на автомобиле LIFAN по автодороге со стороны села Биаза в сторону села Останинка. На 10-м километре не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет, заполненный водой, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по НСО.

До приезда скорой помощи скончались двое пассажиров, женщине было 64 года, мужчине — 58 лет. Госавтоинспекция проводит проверочные мероприятия и устанавливает обстоятельства ДТП.

На этой неделе автомобиль УАЗ насмерть сбил 30-летнего мужчину. Погибшему было около 30 лет.

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