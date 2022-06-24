В НСО машина с людьми упала в кювет с водой — два человека погибли

В Северном районе Новосибирской области два человека погибли в ДТП. Водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет с водой.

— 23 июня в 17:15 на территории Северного района водитель 1978 года рождения двигался на автомобиле LIFAN по автодороге со стороны села Биаза в сторону села Останинка. На 10-м километре не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет, заполненный водой, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по НСО.

