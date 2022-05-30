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«Лексус» сбил 8-летнего мальчика вблизи пешеходного перехода в Новосибирске

Сейчас школьник в больнице

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Мальчик перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода

Мальчик перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода

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Утром 30 мая в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» сбил 8-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как рассказали в ГИБДД Новосибирска, за рулем иномарки был 40-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Павла Кондратенко в сторону Стрелковой.

— У дома № 1а по улице Полякова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода (до пешеходного перехода — 2 метра), — сообщили в ГИБДД.

В результате пострадал 8-летний мальчик, его увезли в больницу с травмами.

— Необходимо побеседовать с детьми и напомнить им о простых правилах: никогда не игнорировать сигналы светофора, переходить проезжую часть только в установленных местах (в зоне действия дорожных знаков) и не играть вблизи проезжей части, — напомнили родителям в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 09:40

Авария произошла в 09:40

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Вечером 21 мая в Октябрьском районе на Михайловской набережной 24-летний парень сбил 6-летнюю девочку, которая ехала на самокате.

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