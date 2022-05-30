«Лексус» сбил
8-летнего мальчика вблизи пешеходного перехода в Новосибирске
Сейчас школьник в больнице
Утром 30 мая в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» сбил
Как рассказали в ГИБДД Новосибирска, за рулем иномарки был
— У дома
В результате пострадал 8-летний мальчик, его увезли в больницу с травмами.
— Необходимо побеседовать с детьми и напомнить им о простых правилах: никогда не игнорировать сигналы светофора, переходить проезжую часть только в установленных местах (в зоне действия дорожных знаков) и не играть вблизи проезжей части, — напомнили родителям в Госавтоинспекции.
Вечером 21 мая в Октябрьском районе на Михайловской набережной