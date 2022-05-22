Новосибирец на скутере сбил
6-летнюю девочку на самокате — ДТП произошло на Михайловской набережной
Пострадавшую госпитализировали с различными травмами
В Новосибирске 21 мая в 18:07 в Октябрьском районе, на Михайловской набережной,
— Мужчина двигался на электроскутере CityCoco (мощностью 2000 Вт) без права управления по Набережной, со стороны дома
Девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Новосибирске на Советской, 18 около 09:30 утра красная машина сбила молодого человека на самокате.