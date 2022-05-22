Новосибирец на скутере сбил 6-летнюю девочку на самокате — ДТП произошло на Михайловской набережной

В Новосибирске 21 мая в 18:07 в Октябрьском районе, на Михайловской набережной, 24-летний парень сбил 6-летнюю девочку, которая ехала на самокате.

— Мужчина двигался на электроскутере CityCoco (мощностью 2000 Вт) без права управления по Набережной, со стороны дома № 2 по улице Обская, в сторону улицы Добролюбова и в пути следования, напротив дома № 2 б, корп. 22 по улице Добролюбова, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2016 года, которая двигалась на самокате справа налево по ходу движения электроскутера, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.