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Новосибирец на скутере сбил 6-летнюю девочку на самокате — ДТП произошло на Михайловской набережной

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами

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ДТП произошло на набережной

ДТП произошло на набережной

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В Новосибирске 21 мая в 18:07 в Октябрьском районе, на Михайловской набережной, 24-летний парень сбил 6-летнюю девочку, которая ехала на самокате.

— Мужчина двигался на электроскутере CityCoco (мощностью 2000 Вт) без права управления по Набережной, со стороны дома № 2 по улице Обская, в сторону улицы Добролюбова и в пути следования, напротив дома № 2 б, корп. 22 по улице Добролюбова, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2016 года, которая двигалась на самокате справа налево по ходу движения электроскутера, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Новосибирске на Советской, 18 около 09:30 утра красная машина сбила молодого человека на самокате.

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