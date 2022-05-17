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Молодой человек на электросамокате попал под машину на перекрестке Советской и Ленина

ДТП произошло утром 17 мая

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От удара пострадал самокат кикшеринговой компании Whoosh

От удара пострадал самокат кикшеринговой компании Whoosh

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В Новосибирске на Советской, 18 около 09:30 утра красная иномарка сбила молодого человека на самокате. Как рассказал очевидец ДТП, от удара пострадал самокат и лобовое стекло машины.

— На перекрестке улицы Ленина и Советской загорелся зеленый светофор. Я начала переходить дорогу, и передо мной проскочила красная машина. Я не запомнила ее марку. В этот же момент проезжал дорогу самокат. Мне показалось, что он надеялся, что машина остановится, — сообщила читательница НГС, которая стала очевидцем.

По словам свидетельницы ДТП, самокат ехал не в зоне пешеходного перехода.

— Самокат пытался тоже проскочить дорогу, но уже ему и мне горел зеленый, а машина, видимо, успела на свой зеленый проехать. Машина наехала на самокат. Парень как-то ловко сгруппировался и через машину перелетел, разбилось лобовое стекло. Очевидно, самокат тоже был поломан, и они начали выяснять отношения, — поделилась свидетельница ДТП.

Корреспондент НГС обратился за комментариями в ГИБДД по Новосибирску и в компанию Whoosh. На момент публикации ответов не было.

В начале мая днем в центре Новосибирска водитель иномарки сбил двоих людей на электросамокатах. Они переезжали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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