Молодой человек на электросамокате попал под машину на перекрестке Советской и Ленина

В Новосибирске на Советской, 18 около 09:30 утра красная иномарка сбила молодого человека на самокате. Как рассказал очевидец ДТП, от удара пострадал самокат и лобовое стекло машины.

— На перекрестке улицы Ленина и Советской загорелся зеленый светофор. Я начала переходить дорогу, и передо мной проскочила красная машина. Я не запомнила ее марку. В этот же момент проезжал дорогу самокат. Мне показалось, что он надеялся, что машина остановится, — сообщила читательница НГС, которая стала очевидцем.