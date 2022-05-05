Иномарка сбила двоих людей на электросамокатах в Новосибирске
Они переезжали дорогу в зоне нерегулируемой «зебры»
Сегодня днем в центре Новосибирска водитель иномарки сбил двоих людей на электросамокатах. Они переезжали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
— В 15 часов 10 минут на пересечении улицы Октябрьской и улицы Советской водитель 1962 года рождения на автомобиле «Ниссан-Примера» двигался по улице Октябрьской со стороны улицы Красный Проспект в сторону улицы Урицкого. В пути следования у дома
Двоих пострадавших увезли в больницу. Характер их травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
12 апреля в Ленинском районе Новосибирска пенсионер решил воспользоваться самокатом, но упал. От полученных травм он скончался в больнице.