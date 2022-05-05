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Иномарка сбила двоих людей на электросамокатах в Новосибирске

Они переезжали дорогу в зоне нерегулируемой «зебры»

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Пострадавших увезли в больницу

Пострадавших увезли в больницу

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Сегодня днем в центре Новосибирска водитель иномарки сбил двоих людей на электросамокатах. Они переезжали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— В 15 часов 10 минут на пересечении улицы Октябрьской и улицы Советской водитель 1962 года рождения на автомобиле «Ниссан-Примера» двигался по улице Октябрьской со стороны улицы Красный Проспект в сторону улицы Урицкого. В пути следования у дома № 15 по улице Советской совершил наезд на двух пешеходов 2000 года рождения, которые на электрических самокатах пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Двоих пострадавших увезли в больницу. Характер их травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

12 апреля в Ленинском районе Новосибирска пенсионер решил воспользоваться самокатом, но упал. От полученных травм он скончался в больнице.

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