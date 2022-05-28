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Женщина на иномарке наехала на 11-летнего мальчика с самокатом недалеко от площади Трубникова

Ребенок получил травмы

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Иномарка наехала на ребенка в Заельцовском районе

Иномарка наехала на ребенка в Заельцовском районе

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В Заельцовском районе иномарка сбила 11-летнего ребенка на самокате. Как отметили в ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 17:32 недалеко от площади Трубникова.

— Водитель, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, двигалась по улице Нарымской со стороны улицы Железнодорожной. При повороте направо, на улицу Линейную, совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо. В результате ДТП пострадал пешеход — мальчик 2011 года рождения, — добавили в Госавтоинспекции.

Диагноз пострадавшего пока неизвестен

Диагноз пострадавшего пока неизвестен

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Диагноз пострадавшего ребенка в настоящее время уточняется.

В Новосибирске и Бердске за день 10 апреля произошло два ДТП с участием детей на самокатах — 13 и 9 лет.

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