Угольная буря накрыла два крупных города в Кузбассе — смотрим апокалиптичные видео
Люди связали поднявшуюся в воздух пыль с обилием угольных разрезов
Буря накрыла накануне вечером кузбасские города Киселевск и Новокузнецк — в воздух поднялась черная угольная пыль, мгновенно закрывшая небо. Местные жители сравнили катаклизм с апокалипсисом и не один раз вспомнили программу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», обсуждая материалы в социальных сетях.
Программу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» запустили в ноябре 2020 года. Она направлена на создание комплекса технологий, способствующих последовательному снижению нагрузки на окружающую среду с одновременным повышением эффективности угледобычи и переработки. В работе по созданию программы принимали участие Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кемеровский государственный университет, Институт проблем комплексного освоения недр РАН и др.
Как сообщили наши коллеги из NGS42, сильнейший ветер в Киселевске принес угольную пыль со стороны обогатительной фабрики и шахт. Жители города пожаловались, что из-за этого им нечем было дышать, а также была заметно снижена видимость.
— Я вчера два раза в такой «пыли из шахт» побывала в двух городах причем, — написала в паблике «Инцидент Кузбасс» пользователь Геля Аднер. — В 6 вечера была в Новокузнецке. Там точно такая же буря была. Пылища страшная. Я на улице буквально минуты 3 была. Из волос потом целую песочницу вытряхнула. Пока дверь в машине открывала, насыпало в салон, будто год не мыла. Часов в 9 то же самое началось у нас в Киселевске.
Жительница микрорайона Афонино на окраине Киселевска Инна Серохвостова сняла видео, на котором не разобрать ничего, кроме бушующего черного урагана. Сложно рассмотреть даже угол дома (похоже, белого, но до конца это не ясно).
— Весь уголь поднялся с угольного склада, вся пыль угольная, — эмоционально прокомментировала она жуткое зрелище за кадром. — Всё на наши дома. Интересно, где система пылеподавления?!
Позже в комментариях под опубликованным видео она уточнила:
— Я не покупала 15 лет назад дом на разрезе или на угольном складе! Когда мы сюда переехали, это был район на окраине города, неподалеку от шахты, и это соседство никак не мешало жителям Афонино. В 10 минутах от дома был шикарный пруд, куда мы ходили купаться и рыбачить, был не менее шикарный сосновый лесок, куда мы ходили за грибами, и тишина, и покой. А сейчас осталось только то, что на видео.
Как рассказали нашим коллегам в пресс-службе МЧС по Кемеровской области, требующих помощи спасателей ЧП из-за пыльной бури не произошло.
В это же время в Новосибирске началась гроза и пошел град.