Угольная буря накрыла два крупных города в Кузбассе — смотрим апокалиптичные видео

— Я вчера два раза в такой «пыли из шахт» побывала в двух городах причем, — написала в паблике «Инцидент Кузбасс» пользователь Геля Аднер. — В 6 вечера была в Новокузнецке. Там точно такая же буря была. Пылища страшная. Я на улице буквально минуты 3 была. Из волос потом целую песочницу вытряхнула. Пока дверь в машине открывала, насыпало в салон, будто год не мыла. Часов в 9 то же самое началось у нас в Киселевске.



Жительница микрорайона Афонино на окраине Киселевска Инна Серохвостова сняла видео, на котором не разобрать ничего, кроме бушующего черного урагана. Сложно рассмотреть даже угол дома (похоже, белого, но до конца это не ясно).