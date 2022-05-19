В Новосибирске прошел ливень и град — затопленные дороги людям приходится переходить по лужам
Машины едут по глубоким лужам
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Прогнозы синоптиков на конец рабочей недели сбылись — ближе к вечеру 19 мая в Новосибирске выпал град и прогремела гроза.
Согласно прогнозу погоды, в Новосибирской области местами обещали кратковременные дожди и грозы, а днем — град.
Дождь оказался достаточно сильным и успел затопить городские дороги. Такое видео удалось записать в жилмассиве «Родники». Машины едут по глубоким лужам, а пешеходам приходится ступать прямо по ним, чтобы перейти дорогу.
До начала лета осталось чуть больше двух недель. Синоптики рассказали, какой будет погода в июне.