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Тема дняЛивень и град в Новосибирске
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В Новосибирске прошел ливень и град — затопленные дороги людям приходится переходить по лужам

Машины едут по глубоким лужам

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Это первый град за сезон

Это первый град за сезон

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Прогнозы синоптиков на конец рабочей недели сбылись — ближе к вечеру 19 мая в Новосибирске выпал град и прогремела гроза.

Согласно прогнозу погоды, в Новосибирской области местами обещали кратковременные дожди и грозы, а днем — град.

Дождь оказался достаточно сильным и успел затопить городские дороги. Такое видео удалось записать в жилмассиве «Родники». Машины едут по глубоким лужам, а пешеходам приходится ступать прямо по ним, чтобы перейти дорогу.

До начала лета осталось чуть больше двух недель. Синоптики рассказали, какой будет погода в июне.

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