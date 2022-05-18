Майские грозы и град придут в Новосибирскую область: синоптики дали новый прогноз погоды

В Новосибирск под конец рабочей недели придут дожди, майские грозы и град. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Завтра в течение дня будет проходить холодный фронт через область. Мы ждем по западу сильные осадки и в городе дождь с грозой. Грозовые локальные осадки, интенсивность трудно сказать, но ветер будет точно. В пятницу в ночь по востоку будет проходить холодный фронт. И в субботу уже по югу и юго-западу территорий мы опять попадаем в теплый сектор, — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Юлия Беспалова.