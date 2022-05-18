Майские грозы и град придут в Новосибирскую область: синоптики дали новый прогноз погоды
Также регион ждут порывы ветра скоростью до
В Новосибирск под конец рабочей недели придут дожди, майские грозы и град. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.
— Завтра в течение дня будет проходить холодный фронт через область. Мы ждем по западу сильные осадки и в городе дождь с грозой. Грозовые локальные осадки, интенсивность трудно сказать, но ветер будет точно. В пятницу в ночь по востоку будет проходить холодный фронт. И в субботу уже по югу и юго-западу территорий мы опять попадаем в теплый сектор, — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Юлия Беспалова.
В четверг, 19 мая, в Новосибирской области местами кратковременные дожди и грозы. Днем обещают град. Ветер юго-западный, ночью —
В Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью —
В пятницу, 20 мая, в Новосибирской области ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный
В Новосибирске местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный
В субботу, 21 мая, в Новосибирской области преимущественно без осадков. Ветер южный
В Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер южный
В Новосибирске первые мошки появятся после 20 мая, при этом насекомые будут не такими агрессивными, как в прошлом году, из-за малого количества воды на Алтае.