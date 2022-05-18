СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 63.54
eur 66.36
Тема дняUrent заявил, что получил разрешения на парковки
Все новости
Все новости

Майские грозы и град придут в Новосибирскую область: синоптики дали новый прогноз погоды

Также регион ждут порывы ветра скоростью до 23 м/с

7 752
К выходным в городе вновь потеплеет

К выходным в городе вновь потеплеет

Поделиться

В Новосибирск под конец рабочей недели придут дожди, майские грозы и град. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Завтра в течение дня будет проходить холодный фронт через область. Мы ждем по западу сильные осадки и в городе дождь с грозой. Грозовые локальные осадки, интенсивность трудно сказать, но ветер будет точно. В пятницу в ночь по востоку будет проходить холодный фронт. И в субботу уже по югу и юго-западу территорий мы опять попадаем в теплый сектор, — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Юлия Беспалова.

В четверг, 19 мая, в Новосибирской области местами кратковременные дожди и грозы. Днем обещают град. Ветер юго-западный, ночью — 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Днем — 8–13 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью +12... +17 градусов, днем — +22... +25 градусов, местами до +31 градуса.

В Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью — 4–9 м/с, днем — 8–13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью будет +15... +16 градусов, днем — +26... +28 градусов с небольшим понижением во второй половине дня.

В пятницу, 20 мая, в Новосибирской области ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью +10... +15 градусов, местами +4... +9 градусов. Днем обещают +21... +26 градусов.

В Новосибирске местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Ночью температуру обещают +12... +14 градусов, днем — +23... +25 градусов.

В субботу, 21 мая, в Новосибирской области преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Ночью порывы до 14 м/с, днем — до 16 м/с. Температура ночью +5... +10 градусов, а днем — до +20... +25 градусов, по югу области — до +30 градусов.

В Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +12... +14 градусов, днем — +25... +27 градусов.

В Новосибирске первые мошки появятся после 20 мая, при этом насекомые будут не такими агрессивными, как в прошлом году, из-за малого количества воды на Алтае.

По теме 5

майпогодавесна
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2