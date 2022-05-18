Вышел из дома и оставил документы: 59-летний мужчина пропал в Новосибирске три дня назад

В Новосибирске пропал 59-летний Шакир Холов, 15 мая он ушел из дома и не вернулся. О его пропаже сообщили родственники.

Жена племянника Шакира Холова Дания Кочаловская сообщила, что 14 мая мужчина вернулся в город из Узбекистана.

— Он в Новосибирске уже 20 лет. Он периодически приезжает — работает. Потом улетает. Дядя всегда живет на одном месте в СНТ «Аэрофлот», где остановка «Маяк». Когда он прилетел, его друзья и родственники встретили. Я не успела с ним повидаться даже, работала на выходных и занята была, — рассказывает Дания Кочаловская.