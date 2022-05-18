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Вышел из дома и оставил документы: 59-летний мужчина пропал в Новосибирске три дня назад

Он пропал в то время, когда друзья отмечали его возвращение из Узбекистана

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Мужчина проживал в Заельцовском районе

Мужчина проживал в Заельцовском районе

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В Новосибирске пропал 59-летний Шакир Холов, 15 мая он ушел из дома и не вернулся. О его пропаже сообщили родственники.

Жена племянника Шакира Холова Дания Кочаловская сообщила, что 14 мая мужчина вернулся в город из Узбекистана.

— Он в Новосибирске уже 20 лет. Он периодически приезжает — работает. Потом улетает. Дядя всегда живет на одном месте в СНТ «Аэрофлот», где остановка «Маяк». Когда он прилетел, его друзья и родственники встретили. Я не успела с ним повидаться даже, работала на выходных и занята была, — рассказывает Дания Кочаловская.

По словам девушки, родственники и друзья отмечали приезд Шакира Холова, когда мужчина около 5–6 часов вечера вышел из дома. Он оставил дома телефон, документы и деньги. Уже четвертый день о его местоположении ничего неизвестно.

— Я к полиции обращалась, к волонтерам, в поисковую группу. Везде. Все сайты, я уже не знала, что делать. Все основные родственники, мы все между собой связаны. Никто не знает. Я уже везде была, всё объездила, в больницы звонила, в морги — нигде нет. Он без денег, без ничего. Может, он не может вернуться. Или его где-то по голове ударили и убили. Я уже не знаю что думать, — переживает Дания Кочаловская.

Раньше Шакир Холов не пропадал, как отмечает Дания. На момент публикации комментария от МВД по Новосибирской области не было.

В поисковый отряд «ЛизаАлерт» корреспонденту НГС сообщили, что волонтеры работают над этой пропажей. Поиски подтвердили и в ГУ МВД по НСО.

В городе Бердске Новосибирской области пропал 27-летний Сергей Рябов. Его местонахождение неизвестно с 14 мая 2022 года.

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