Вышел из дома и оставил документы:
59-летний мужчина пропал в Новосибирске три дня назад
Он пропал в то время, когда друзья отмечали его возвращение из Узбекистана
В Новосибирске пропал 59-летний Шакир Холов,
Жена племянника Шакира Холова Дания Кочаловская сообщила, что
— Он в Новосибирске уже 20 лет. Он периодически приезжает — работает. Потом улетает. Дядя всегда живет на одном месте в СНТ «Аэрофлот», где остановка «Маяк». Когда он прилетел, его друзья и родственники встретили. Я не успела с ним повидаться даже, работала на выходных и занята была, — рассказывает Дания Кочаловская.
По словам девушки, родственники и друзья отмечали приезд Шакира Холова, когда мужчина около
— Я к полиции обращалась, к волонтерам, в поисковую группу. Везде. Все сайты, я уже не знала, что делать. Все основные родственники, мы все между собой связаны. Никто не знает. Я уже везде была, всё объездила, в больницы звонила, в морги — нигде нет. Он без денег, без ничего. Может, он не может вернуться. Или его где-то по голове ударили и убили. Я уже не знаю что думать, — переживает Дания Кочаловская.
Раньше Шакир Холов не пропадал, как отмечает Дания. На момент публикации комментария от МВД по Новосибирской области не было.
В поисковый отряд «ЛизаАлерт» корреспонденту НГС сообщили, что волонтеры работают над этой пропажей. Поиски подтвердили и в ГУ МВД по НСО.
В городе Бердске Новосибирской области пропал 27-летний Сергей Рябов. Его местонахождение неизвестно с