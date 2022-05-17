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В Бердске пропал 27-летний мужчина — на последней встрече с родными он был чем-то встревожен

У него есть особая примета — сутулость

С собой у пропавшего был синий рюкзак

С собой у пропавшего был синий рюкзак

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В городе Бердске Новосибирской области пропал 27-летний Сергей Рябов. Его местонахождение неизвестно с 14 мая 2022 года. Молодой человек ушел из дома в тревожном состоянии, сообщили НГС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

— Первый раз мужчина ушел 13 мая вечером. Сутки его не было дома, он там не ночевал. Связи с родными не было. 14 мая он вернулся, но был в состоянии нервного возбуждения, очень встревоженный. Причину родным не пояснил. И опять ушел, но, к сожалению, на следующий день уже дома не появился. До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

У мужчины есть особая примета — сутулость. Рост пропавшего 186 см, телосложение худощавое, светло-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в красную кофту с капюшоном, голубые потертые джинсы и черные кроссовки. С собой имел синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Накануне стало известно о пропавшем 16-летнем подростке в селе Болотное. Парень ушел на прогулку, но домой не вернулся.

пропал мужчина«ЛизаАлерт»
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