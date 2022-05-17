В Бердске пропал 27-летний мужчина — на последней встрече с родными он был чем-то встревожен

В городе Бердске Новосибирской области пропал 27-летний Сергей Рябов. Его местонахождение неизвестно с 14 мая 2022 года. Молодой человек ушел из дома в тревожном состоянии, сообщили НГС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

— Первый раз мужчина ушел 13 мая вечером. Сутки его не было дома, он там не ночевал. Связи с родными не было. 14 мая он вернулся, но был в состоянии нервного возбуждения, очень встревоженный. Причину родным не пояснил. И опять ушел, но, к сожалению, на следующий день уже дома не появился. До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.