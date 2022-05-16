От удара подбросило вверх: мотоциклист без прав на скорости врезается в седан — видео
Байкер ехал на красный свет
На камеры видеонаблюдения попал момент, как мотоциклист без прав врезался в «Хонду-Фит» на Красном проспекте. ДТП произошло сегодня,
На видео с камер «Электронного города» видно, что мотоциклист едет на огромной скорости и врезается в седан, который начал движение по перекрестку. Байкера подбрасывает вверх.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что мотоциклист ехал на красный, а у транспорта не было номера.
— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был госпитализирован с различными травмами в лечебное учреждение. И пассажир автомобиля — 25-летний мужчина, который также доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Ночью 30 апреля в микрорайоне Пашино погиб 34-летний мотоциклист. Он врезался в здание гаража.