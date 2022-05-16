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СрочноМотоциклист без прав устроил ДТП - двое пострадали
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Мотоциклист без прав пролетел на красный перекресток и врезался в седан — пострадали два человека

У мотоцикла не было и номерного знака

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На мотоцикле не было номера

На мотоцикле не было номера

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Мотоциклист без водительских прав врезался в седан ночью на Красном проспекте — пострадали два человека. ДТП произошло сегодня, 16 мая, около часа ночи.

— 26-летний водитель без прав, управляя мотоциклом «Триумф» без госномера, двигался на запрещающий сигнал светофора по Красному проспекту со стороны улицы Достоевского, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. — У дома № 65а по ул. Красный проспект совершил столкновение с «Хондой-Фит».

Седан двигался по улице Гоголя со стороны улицы Советской.

— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был госпитализирован с различными травмами в лечебное учреждение. И пассажир автомобиля — 25-летний мужчина, который также доставлен в больницу, — добавили в ведомстве.

Ночью 30 апреля в микрорайоне Пашино погиб 34-летний мотоциклист. Он врезался в здание гаража.

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