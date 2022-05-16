Мотоциклист без прав пролетел на красный перекресток и врезался в седан — пострадали два человека
У мотоцикла не было и номерного знака
Мотоциклист без водительских прав врезался в седан ночью на Красном проспекте — пострадали два человека. ДТП произошло сегодня,
— 26-летний водитель без прав, управляя мотоциклом «Триумф» без госномера, двигался на запрещающий сигнал светофора по Красному проспекту со стороны улицы Достоевского, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. — У дома
Седан двигался по улице Гоголя со стороны улицы Советской.
— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был госпитализирован с различными травмами в лечебное учреждение. И пассажир автомобиля — 25-летний мужчина, который также доставлен в больницу, — добавили в ведомстве.
Ночью 30 апреля в микрорайоне Пашино погиб 34-летний мотоциклист. Он врезался в здание гаража.