Оглашен приговор виновнику смертельного ДТП с «Лексусом» на Родниках
Мужчину приговорили к
Сегодня, 13 мая, Калининский районный суд Новосибирска огласил приговор 28-летнему водителю «Лексуса», который влетел в столб на Родниках в апреле 2021 года. Тогда на месте погиб один из пассажиров иномарки, второго увезли в больницу с травмами.
Как сообщила НГС помощник прокурора Калининского района Анна Медведева, суд признал 28-летнего новосибирца виновным по ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.
— Удовлетворен гражданский иск мамы погибшего на 1 миллион и иск второго потерпевшего — 200 тысяч рублей, — сказала Анна Медведева.
Приговор не вступил в силу.
Она уточнила, что подсудимый признал вину и раскаялся. Молодой человек холост, у него есть 2 малолетних ребенка. Официально нигде не работал.
Авария произошла в апреле 2021 года на улице Тюленина. «Лексус» въехал в столб на обочине, на месте погиб пассажир. Еще одного пассажира увезли на скорой в тяжелом состоянии. Сам водитель скрылся с места ДТП, но позже его нашли сотрудники ГИБДД. В момент задержания он был пьян и утверждал, что не был за рулем.
Момент ДТП попал на видео.
На месте аварии был наш журналист Дмитрий Косенко. Он подробно описал хронику ДТП.