Оглашен приговор виновнику смертельного ДТП с «Лексусом» на Родниках

Сегодня, 13 мая, Калининский районный суд Новосибирска огласил приговор 28-летнему водителю «Лексуса», который влетел в столб на Родниках в апреле 2021 года. Тогда на месте погиб один из пассажиров иномарки, второго увезли в больницу с травмами.

Как сообщила НГС помощник прокурора Калининского района Анна Медведева, суд признал 28-летнего новосибирца виновным по ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.