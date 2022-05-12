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Тема дняСмертельный пожар под Новосибирском
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Два человека погибли в пожаре в поселке Кудряшовском под Новосибирском

Предварительно известно, что возгорание началось в бане, а затем огонь перекинулся на дом

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Возраст погибших неизвестен

Возраст погибших неизвестен

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Накануне вечером в поселке Кудряшовский в Новосибирском районе загорелся жилой дом. После его тушения обнаружили тела двоих человек.

— 11 мая в вечернее время в жилом доме по улице Рабочей в дачном поселке Кудряшовский Новосибирского района произошел пожар. В ходе его ликвидации были обнаружены тела неустановленного мужчины и неустановленного лица со следами сильного термического воздействия, их возраст устанавливается. По предварительным данным, возгорание началось в бане и перекинулось на жилое строение, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Следственный отдел по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области начал проверку.

В апреле в СНТ «Бурводовец» в Новосибирском районе загорелся дачный домик. Во время тушения спасатели обнаружили тела двоих человек.

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