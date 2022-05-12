Два человека погибли в пожаре в поселке Кудряшовском под Новосибирском

Накануне вечером в поселке Кудряшовский в Новосибирском районе загорелся жилой дом. После его тушения обнаружили тела двоих человек.



— 11 мая в вечернее время в жилом доме по улице Рабочей в дачном поселке Кудряшовский Новосибирского района произошел пожар. В ходе его ликвидации были обнаружены тела неустановленного мужчины и неустановленного лица со следами сильного термического воздействия, их возраст устанавливается. По предварительным данным, возгорание началось в бане и перекинулось на жилое строение, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.