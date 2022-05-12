КАМАЗ врезался в «Газель» на новосибирской трассе — автомобиль отлетел в дорожного рабочего
Мужчина получил тяжелые травмы
Днем,11 мая, в Татарском районе Новосибирской области, на трассе
— В 12:25 КАМАЗ под управлением водителя 1957 года рождения врезался в стоящую «Газель» с водителем 1971 года рождения, которая остановилась перед местом проведения дорожных работ. От удара «Газель» налетела на дорожного рабочего, — сообщил старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Затем КАМАЗ продолжил движение и врезался еще в фуру Scania.
Пострадавший рабочий получил ряд травм. Среди них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв внутренних органов, травматический шок, множественные ушибы.
Всего 11 мая в регионе зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили различные травмы.
В ночь на 29 апреля в Барабинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Погибшему было 45 лет.