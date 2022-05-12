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КАМАЗ врезался в «Газель» на новосибирской трассе — автомобиль отлетел в дорожного рабочего

Мужчина получил тяжелые травмы

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В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина

В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина

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Днем,11 мая, в Татарском районе Новосибирской области, на трассе Р-254 «Иртыш» КАМАЗ врезался в стоящую «Газель», которая отлетела в 33-летнего дорожного рабочего (он находился на проезжей части).

— В 12:25 КАМАЗ под управлением водителя 1957 года рождения врезался в стоящую «Газель» с водителем 1971 года рождения, которая остановилась перед местом проведения дорожных работ. От удара «Газель» налетела на дорожного рабочего, — сообщил старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Затем КАМАЗ продолжил движение и врезался еще в фуру Scania.

Пострадавший рабочий получил ряд травм. Среди них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв внутренних органов, травматический шок, множественные ушибы.

Всего 11 мая в регионе зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили различные травмы.

В ночь на 29 апреля в Барабинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Погибшему было 45 лет.

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