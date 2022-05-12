КАМАЗ врезался в «Газель» на новосибирской трассе — автомобиль отлетел в дорожного рабочего

Днем,11 мая, в Татарском районе Новосибирской области, на трассе Р-254 «Иртыш» КАМАЗ врезался в стоящую «Газель», которая отлетела в 33-летнего дорожного рабочего (он находился на проезжей части).

— В 12:25 КАМАЗ под управлением водителя 1957 года рождения врезался в стоящую «Газель» с водителем 1971 года рождения, которая остановилась перед местом проведения дорожных работ. От удара «Газель» налетела на дорожного рабочего, — сообщил старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.