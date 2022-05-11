Mercedes Сбербанка столкнулся с УАЗом и протаранил ограждение на эстакаде в Новосибирске

Сегодня, 11 мая, на эстакаде на площади Инженера Будагова в центре Новосибирска Mercedes-Benz E-класса столкнулся с УАЗом, который шел в попутном направлении, а затем врезался в ограждение. Информация о ДТП появилась в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».