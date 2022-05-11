Mercedes Сбербанка столкнулся с УАЗом и протаранил ограждение на эстакаде в Новосибирске
Авто застраховано по КАСКО
Сегодня, 11 мая, на эстакаде на площади Инженера Будагова в центре Новосибирска Mercedes-Benz E-класса столкнулся с УАЗом, который шел в попутном направлении, а затем врезался в ограждение. Информация о ДТП появилась в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В пресс-службе Сбербанка уточнили, что за рулем был водитель банка. Служебный автомобиль был застрахован по КАСКО.
— В этот момент в служебном автомобиле находился только водитель банка. В результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД, — рассказали в пресс-службе Сбербанка.
В ГИБДД подтвердили, что никто не пострадал.
— ДТП оформлено с материальным ущербом, — сообщила инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МВД РФ по Новосибирску Анастасия Тейхреб.
В декабре 2021 года стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класс. Историю машины и ее обзор делал авторедактор НГС Дмитрия Косенко.