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Mercedes Сбербанка столкнулся с УАЗом и протаранил ограждение на эстакаде в Новосибирске

Авто застраховано по КАСКО

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Mercedes-Benz E450 сначала столкнулся с другим авто

Mercedes-Benz E450 сначала столкнулся с другим авто

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Сегодня, 11 мая, на эстакаде на площади Инженера Будагова в центре Новосибирска Mercedes-Benz E-класса столкнулся с УАЗом, который шел в попутном направлении, а затем врезался в ограждение. Информация о ДТП появилась в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

За рулем был водитель банка

За рулем был водитель банка

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В пресс-службе Сбербанка уточнили, что за рулем был водитель банка. Служебный автомобиль был застрахован по КАСКО.

— В этот момент в служебном автомобиле находился только водитель банка. В результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД, — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

В ГИБДД подтвердили, что никто не пострадал.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, — сообщила инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МВД РФ по Новосибирску Анастасия Тейхреб.

В декабре 2021 года стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класс. Историю машины и ее обзор делал авторедактор НГС Дмитрия Косенко.

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