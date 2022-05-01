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В Новосибирске поймали водителя, который въехал в столб и бросил умирающего пассажира

Авария случилась ночью 30 апреля, от полученных травм пассажир скончался

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Водитель был пьян и испугался ответственности за случившееся

Водитель был пьян и испугался ответственности за случившееся

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Сотрудники новосибирского полка ДПС ГИБДД нашли и задержали водителя, который сбежал после смертельного ДТП — об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Новосибирску.

По сообщению полиции, водитель автомобиля «Тойота Веросса» примерно в 3.15 ночи на улице Кирова въехал в световую опору, а затем бросил автомобиль и скрылся. Скорую и сотрудников ГИБДД вызвали прохожие.

В аварии пострадал 33-летний пассажир автомобиля: он скончался от полученных травм в больнице. Полицейские установили владельца автомобиля и задержали его по месту проживания.

— Водителем, скрывшимся с места ДТП, оказался 32-летний житель Октябрьского района. Мужчина пояснил полицейским, что отмечал с другом свой день рождения и, возвращаясь домой, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Не справившись с управлением, он врезался в световую опор. С места дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся, потому что испугался ответственности, — сообщили в пресс-службе полиции. — Гражданин прошел медицинское освидетельствование. По результатам у него выявлено алкогольное опьянение — показатель 0, 770 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Расследование не завершено, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Барабинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Теперь его ищет полиция.

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