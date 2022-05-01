В Новосибирске поймали водителя, который въехал в столб и бросил умирающего пассажира

Сотрудники новосибирского полка ДПС ГИБДД нашли и задержали водителя, который сбежал после смертельного ДТП — об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Новосибирску.



По сообщению полиции, водитель автомобиля «Тойота Веросса» примерно в 3.15 ночи на улице Кирова въехал в световую опору, а затем бросил автомобиль и скрылся. Скорую и сотрудников ГИБДД вызвали прохожие.



В аварии пострадал 33-летний пассажир автомобиля: он скончался от полученных травм в больнице. Полицейские установили владельца автомобиля и задержали его по месту проживания.

