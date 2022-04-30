Водитель врезался в столб на Кирова и скрылся с места ДТП — его пассажир погиб

Ночью 30 апреля в Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в фонарный столб на улице Кирова, после чего скрылся с места аварии. В салоне машины остался пассажир, которого доставили в больницу, где он скончался.

— В 03:15 неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота-Веросса», следовал по улице Кирова, со стороны Никитина в сторону Выборной. В пути следования, напротив Кирова, 228 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световая опора и стойка с дорожным знаком), после чего водитель с места ДТП скрылся, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.