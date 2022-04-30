Водитель врезался в столб на Кирова и скрылся с места ДТП — его пассажир погиб
Пострадавшему было около 35 лет
Ночью 30 апреля в Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в фонарный столб на улице Кирова, после чего скрылся с места аварии. В салоне машины остался пассажир, которого доставили в больницу, где он скончался.
— В 03:15 неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота-Веросса», следовал по улице Кирова, со стороны Никитина в сторону Выборной. В пути следования, напротив Кирова, 228 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световая опора и стойка с дорожным знаком), после чего водитель с места ДТП скрылся, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Пассажира доставили в больницу с подозрением на ушиб головного мозга, политравму, пневмоторакс, тупую травму живота. Он скончался в реанимации. На вид ему было 30–35 лет.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Тех, у кого есть информация о ДТП, просят сообщить ее по номерам:
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