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Срочно«Лада» разбилась об автобус: водитель погиб
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«Лада» разбилась об автобус с пассажирами на новосибирской трассе: один человек погиб

У легковой машины сильно смята передняя часть

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У легковой машины полностью смяло переднюю часть

У легковой машины полностью смяло переднюю часть

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Днем 25 апреля на новосибирской трассе Р-255 машина Lada Granta столкнулась с пассажирским автобусом № 110. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Фотографии аварии опубликовали паблики «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск».

Как рассказали в областной ГИБДД, авария произошла в 12:50 на 71 километре дороги Р-255 «Новосибирск — Кемерово».


— Водитель, 1947 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, по неустановленной на данный момент причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, двигавшимся во встречном направлении под управлением водителя, 1962 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. Водитель Lada Granta скончался на месте. 2 пассажирки автобуса обратились в больницу за помощью.

Автобус № 110 следовал по маршруту «д. Балта — Радуга — р. п. Ст.-Ояшинский».

Утром 31 марта на Северном объезде семь машин попали в массовое ДТП, два человека пострадали.

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