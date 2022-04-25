«Лада» разбилась об автобус с пассажирами на новосибирской трассе: один человек погиб
У легковой машины сильно смята передняя часть
Днем 25 апреля на новосибирской трассе
Фотографии аварии опубликовали паблики «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск».
Как рассказали в областной ГИБДД, авария произошла в 12:50 на 71 километре дороги
— Водитель, 1947 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, по неустановленной на данный момент причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, двигавшимся во встречном направлении под управлением водителя, 1962 года рождения, — сообщили в ГИБДД.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. Водитель Lada Granta скончался на месте. 2 пассажирки автобуса обратились в больницу за помощью.
Автобус
Утром 31 марта на Северном объезде семь машин попали в массовое ДТП, два человека пострадали.