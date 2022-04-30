СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняОграбление СТО
Все новости
Все новости

«Будьте предельно осторожны»: Андрей Травников обратился к новосибирцам из-за возникновения пожаров

В ближайшие дни в регионе сохраняется пожароопасная обстановка

16
Огонь сегодня зафиксировали в деревне Чик Коченевского района

Огонь сегодня зафиксировали в деревне Чик Коченевского района

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям Новосибирской области. Он предупредил об опасности возникновения пожаров и распространении огня из-за сухой погоды.

— Во время майских праздничных и выходных дней на территории области прогнозируется жаркая и ветреная погода. Риски возникновения пожаров очень высоки. Уже сегодня в ряде населенных пунктов уничтожено несколько построек, в том числе жилых домов. Основная причина — поджог сухой травы и сжигание мусора. Я вас убедительно прошу: будьте предельно осторожны в эти дни. Не используйте открытый огонь, не сжигайте мусор и траву. Сберегите свои жизни и свое имущество, — заявил глава региона в обращении, которое разместили в группе ГУ МЧС по НСО.

По данным МЧС, в регионе 29 апреля зафиксировали более 200 термоточек. Огонь уничтожил 20 жилых домов.

— Пожарные реагировали на вызов по второму рангу в Болотном. В 16:05 произошел крупный пожар в частных жилых и нежилых домах. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здания и надворные постройки были в огне, происходило распространение пламени на соседние участки. В результате пожар уничтожил десять жилых и три нежилых дома, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.

В регионе примут дополнительные меры для борьбы с огнем

В регионе примут дополнительные меры для борьбы с огнем

Поделиться

По предварительным данным, к пожару в Болотном привело неосторожное обращение с огнем. 22 погорельца, 6 из которых — дети, разместились у родственников.

Из-за увеличения риска возникновения ландшафтных пожаров в Мошковском, Болотнинском, Доволенском и Коченевском районах развернули оперативные штабы при местных администрациях.

В Новосибирской области увеличат количество техники для тушения пожаров, усилят авиамонитоинг и патрулирование территорий. Также в ближайшие два дня на десяти телеканалах и трех радиостанциях будут перехватывать эфир для выступления губернатора.

По данным Гидрометцентра Новосибирской области, высокая пожароопасность в регионе сохранится до 3 мая.

Накануне НГС писал о том, что в Коченевском районе сгорели восемь домов. В поселке Суздалка сгорели шесть двухквартирных жилых дома, один одноквартирный и 16 сараев. Огонь попал на видео.

По теме 5

губернаторландшафтный пожарпожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2