«Будьте предельно осторожны»: Андрей Травников обратился к новосибирцам из-за возникновения пожаров

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям Новосибирской области. Он предупредил об опасности возникновения пожаров и распространении огня из-за сухой погоды.



— Во время майских праздничных и выходных дней на территории области прогнозируется жаркая и ветреная погода. Риски возникновения пожаров очень высоки. Уже сегодня в ряде населенных пунктов уничтожено несколько построек, в том числе жилых домов. Основная причина — поджог сухой травы и сжигание мусора. Я вас убедительно прошу: будьте предельно осторожны в эти дни. Не используйте открытый огонь, не сжигайте мусор и траву. Сберегите свои жизни и свое имущество, — заявил глава региона в обращении, которое разместили в группе ГУ МЧС по НСО.

