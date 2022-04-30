«Будьте предельно осторожны»: Андрей Травников обратился к новосибирцам из-за возникновения пожаров
В ближайшие дни в регионе сохраняется пожароопасная обстановка
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям Новосибирской области. Он предупредил об опасности возникновения пожаров и распространении огня из-за сухой погоды.
— Во время майских праздничных и выходных дней на территории области прогнозируется жаркая и ветреная погода. Риски возникновения пожаров очень высоки. Уже сегодня в ряде населенных пунктов уничтожено несколько построек, в том числе жилых домов. Основная причина — поджог сухой травы и сжигание мусора. Я вас убедительно прошу: будьте предельно осторожны в эти дни. Не используйте открытый огонь, не сжигайте мусор и траву. Сберегите свои жизни и свое имущество, — заявил глава региона в обращении, которое разместили в группе ГУ МЧС по НСО.
По данным МЧС, в регионе 29 апреля зафиксировали более
— Пожарные реагировали на вызов по второму рангу в Болотном. В 16:05 произошел крупный пожар в частных жилых и нежилых домах. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здания и надворные постройки были в огне, происходило распространение пламени на соседние участки. В результате пожар уничтожил десять жилых и три нежилых дома, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.
По предварительным данным, к пожару в Болотном привело неосторожное обращение с огнем.
Из-за увеличения риска возникновения ландшафтных пожаров в Мошковском, Болотнинском, Доволенском и Коченевском районах развернули оперативные штабы при местных администрациях.
В Новосибирской области увеличат количество техники для тушения пожаров, усилят авиамонитоинг и патрулирование территорий. Также в ближайшие два дня на десяти телеканалах и трех радиостанциях будут перехватывать эфир для выступления губернатора.
По данным Гидрометцентра Новосибирской области, высокая пожароопасность в регионе сохранится до
Накануне НГС писал о том, что в Коченевском районе сгорели восемь домов. В поселке Суздалка сгорели шесть двухквартирных жилых дома, один одноквартирный и