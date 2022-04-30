Сказала, что поедет в больницу: в Черепаново пропала 14-летняя девочка

Тех, кто знает о месте нахождения пропавшей, просят сообщить по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.

28 апреля в Новосибирске пропал 12-летний школьник. Он должен был пойти на тренировку, но не появился там. Ребенка нашли на следующий день.