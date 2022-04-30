Сказала, что поедет в больницу: в Черепаново пропала 14-летняя девочка
Ранее девочка уже уходила из дома
В Новосибирской области пропала 14-летняя школьница из города Черепаново. 29 апреля она собиралась поехать в больницу, но не попала туда.
— Девочка проживает в Черепаново. Утром вышла из дома, села в автобус до Безменово. Там находится школа, где она учится. Вышла около школы, сказала, что плохо себя чувствует и поедет в больницу. После этого ее место нахождения не известно. В больнице ее не было, причина, по которой она собиралась поехать в больницу, тоже не озвучивала, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
В поисковом отряде сообщили, что год назад девочка уходила из дома, родственники нашли ее самостоятельно далеко от Черепаново. Поэтому информацию об Анне распространяют в Черепановском и Искитимском районах, в Бердске и Новосибирске. В ориентировки говорится о том, что в последний раз девочку видели на железнодорожном вокзале.
Приметы девочки: рост — 156 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Была одета в красную куртку, черное школьное платье, бордовые кроссовки. При себе у школьницы был красный рюкзак.
Тех, кто знает о месте нахождения пропавшей, просят сообщить по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.
28 апреля в Новосибирске пропал 12-летний школьник. Он должен был пойти на тренировку, но не появился там. Ребенка нашли на следующий день.